Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bekannt, dass Omani und Jeanie Carson aus Omaha, Nebraska, zum ersten Dove 1 für den Abflugtag der Special Olympics Airlift 2026 ernannt wurden. Die Carsons werden ihr Flugzeug und ihre Crew zur Verfügung stellen, um die Athleten nach Abschluss der Spiele nach Hause zu bringen. Damit wird diese ehrenvolle Auszeichnung zum ersten Mal vergeben.

Als "Dove 1" am Abreisetag werden die Carsons das erste Flugzeug begleiten, das am Samstag, dem 27. Juni, von Minneapolis Twin Cities abhebt, um die Athleten nach einer Woche voller Wettkämpfe, Entschlossenheit und unvergesslicher Erlebnisse wieder mit ihren Familien, Heimatstädten und Gemeinden zu vereinen.

Diese neu geschaffene Rolle unterscheidet den Abflugtag Dove 1 vom zuvor angekündigten Ankunftstag Dove 1 und würdigt die Führungsrolle der Carsons bei der Unterstützung der Athleten auf ihrer Heimreise.

"Es ist uns eine Ehre, diese bemerkenswerten Athleten nach Hause zu bringen", sagte Omani Carson, Gründer und Vorsitzender der Carson Group. "Ihre Entschlossenheit und Freude während der Spiele zu erleben, inspiriert uns alle. Es ist ein Privileg, Teil ihrer Heimreise zu sein, und wir hoffen, dass unser Engagement andere dazu ermutigt, sich in Zukunft dieser unglaublichen Mission anzuschließen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen."

Die Carsons schließen sich mehr als 100 freiwilligen Eigentümern und Betreibern von Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Flugzeugen an, die ihre Flugzeuge, Besatzungen, Treibstoff und Zeit gespendet haben, um Athleten zu den Special Olympics USA Games und zurück zu transportieren. Seit 1987 wurden im Rahmen dieser Veranstaltung mehr als 10.000 Athleten und Trainer befördert, was die Leistungsfähigkeit der Luftfahrt und die Großzügigkeit der Beteiligten unter Beweis stellt.

"Wenn man diese Athleten beim Einsteigen in ihre Heimflüge beobachtet, sieht man den Stolz in ihren Augen und die Freude in ihrem Lächeln", sagte Ron Draper, Präsident und CEO von Textron Aviation. "Das Engagement von Omani und Jeanie sorgt dafür, dass die Reise jedes Athleten mit einer Feier und einem Gefühl der Erfüllung endet. Ihre Führungsstärke inspiriert uns alle, andere zu unterstützen und etwas zu bewegen."

Textron Aviation dankt allen Flugzeugbesitzern und -betreibern, die sich als "Doves" engagiert haben, um den Airlift 2026 zu ermöglichen. Diese Großzügigkeit und dieses Engagement werden den Athleten ein VIP-Erlebnis bescheren und Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang bleiben werden. Der Geist dieser Gemeinschaft inspiriert und verbindet weiterhin alle Beteiligten.

Jeder braucht hin und wieder einen Lift. Erfahren Sie mehr über dieses monumentale Ereignis unter airlift.txtav.com.

Über die Special Olympics USA Games

Die Special Olympics USA Games 2026, die vom 19. bis 27. Juni 2026 in den Twin Cities von Minnesota stattfinden und deren Sportwettkämpfe an der University of Minnesota und im National Sports Center in Blaine ausgetragen werden, sind ein nationales Fest der Inklusion, der Veränderung von Wahrnehmungen und der Fähigkeit des menschlichen Geistes, sich über Grenzen hinwegzusetzen. Die USA Games, deren Co-Präsentationspartner Jersey Mike's Subs und United Healthcare sind, werden eines der größten Sportereignisse des Jahres in den USA sein und Zehntausende von Fans anziehen, um die Leistungen von über 3.000 unglaublichen Athleten aus allen 50 Bundesstaaten zu feiern, die in 16 olympischen Mannschafts- und Einzelsportarten gegeneinander antreten. Als Bundesstaat mit einer langen Tradition der Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion bieten die USA Games nun eine einmalige Gelegenheit, neue Energie für die Special-Olympics-Bewegung zu wecken und ein bleibendes Vermächtnis positiver Veränderungen zu schaffen.

