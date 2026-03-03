Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT) gab heute den Start einer Spendenkampagne zugunsten der Special Olympics bekannt, um den 2026 Special Olympics Airlift zu unterstützen, eine landesweite Initiative, die Athleten und Trainer zu den Special Olympics USA Games bringt, dank der Großzügigkeit von freiwilligen Piloten, Flugzeugbesitzern und -betreibern, die als "Doves" bekannt sind. Die finanziellen Beiträge gehen direkt an Special Olympics, eine gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)(3). Die Spendenkampagne ist eine Neuerung für die Veranstaltung im Jahr 2026 und spielt eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass jede Delegation über die notwendigen Mittel für eine reibungslose und angenehme Reise verfügt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260302542206/de/

Textron Aviation launches donation campaign to support 2026 Special Olympics Airlift; continues nationwide call for volunteer Doves (Photo credit: Textron Aviation).

"Diese Kampagne spiegelt den Geist der Einheit und Großzügigkeit wider, der die Special Olympics-Bewegung auszeichnet", erklärte Greg Epperson, North America Regional President und Managing Director von Special Olympics. "Die Unterstützung für den Special Olympics Airlift trägt dazu bei, dass Athleten aus dem ganzen Land gut vorbereitet ankommen, herzlich empfangen und gefeiert werden, wenn sie ein unvergessliches Sporterlebnis beginnen."

Die Spenden tragen dazu bei, die Reise der Athleten zu erleichtern, von Komfortartikeln für lange Reisetage bis hin zu operativer Unterstützung, die dafür sorgt, dass diese 10-stündige Reise von Küste zu Küste reibungslos verläuft. Im Mittelpunkt dieser Initiative steht etwas von großer Bedeutung: einen Moment zu schaffen, an den sich diese Athleten für den Rest ihres Lebens erinnern werden.

"Diese Mission basiert auf Großzügigkeit, und jeder Beitrag trägt dazu bei, diesen Athleten eine unvergessliche Erfahrung zu ermöglichen", erklärte Ron Draper, President und CEO von Textron Aviation. "Wir laden unsere Kunden ein, sich an der Organisation der weltweit größten Luftbrücke in Friedenszeiten zu beteiligen."

Während die finanzielle Spendenaktion bereits läuft, bittet Textron Aviation weiterhin um zusätzliche Doves für den Transport der Athleten zu und von den 2026 USA Games. Ein "Dove" zu werden, ist nach wie vor eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, den Airlift zu unterstützen, und Textron Aviation ermutigt Besitzer von Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Flugzeugen, sich der Mission anzuschließen.

Textron Aviation lädt Einzelpersonen, Organisationen und Lieferanten im ganzen Land ein, sich an den Special Olympics zu beteiligen und den Airlift zu unterstützen. Spenden an die Special Olympics, eine gemeinnützige Organisation gemäß 501(c)(3), können für Spender potenzielle Steuervorteile bieten. Bitte besuchen Sie airlift.txtav.com, um eine Spende zu tätigen oder Möglichkeiten für Sachspenden zu erkunden.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren hat Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., seine Kompetenz über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker hinweg gebündelt, um Kunden das bestmögliche Luftfahrterlebnis zu bieten. Mit einem Portfolio, das von Businessjets, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, militärischen Trainings- sowie Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Produktangebot in der Luftfahrt weltweit sowie über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Geschäftsreiseflugzeuge weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf das globale Kundendienstnetzwerk für einen flexiblen Flugbetrieb. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Über die Special Olympics USA Games

Die 2026 Special Olympics USA Games, die vom 19. bis 27. Juni 2026 in den Twin Cities von Minnesota stattfinden und deren Sportwettkämpfe an der University of Minnesota und im National Sports Center in Blaine ausgetragen werden, sind ein nationales Fest der Inklusion, der Veränderung von Wahrnehmungen und der Fähigkeit des menschlichen Geistes, sich über Grenzen hinwegzusetzen. Die USA Games, mit Jersey Mike's Subs und United Healthcare als Co-Präsentationspartner, werden eines der größten Sportereignisse des Jahres in den USA sein und Zehntausende Fans anziehen, um die Leistungen von über 3.000 herausragenden Athleten aus allen 50 Bundesstaaten zu feiern, die in 16 olympischen Mannschafts- und Einzelsportarten gegeneinander antreten. Als Bundesstaat mit einer langen Tradition der Förderung von Inklusion bieten die USA Games Minnesota nun eine einzigartige Gelegenheit, neue Impulse für die Special Olympics-Bewegung zu setzen und ein bleibendes Vermächtnis positiver Veränderungen im ganzen Land zu schaffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260302542206/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Rachel Williams

Rawilliams@txtav.com

316.706.7201

txtav.com

