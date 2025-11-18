The following instruments on XETRA do have their first trading 18.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.11.2025
Aktien
1 US02157E1064 AlTi Global Inc.
2 US33744V1035 First US Bancshares Inc.
3 US4404071049 Horizon Bancorp Inc.
4 US70319R1095 Pathfinder Bancorp Inc.
5 CNE1000076H5 Seres Group Co. Ltd.
6 KYG961151035 WhiteFiber Inc.
7 AU000000ADV3 Ardiden Ltd.
8 AU0000400376 Ballard Mining Ltd.
9 US10600A1007 Brazilian Rare Earths Ltd.
10 CA13551Y1016 Canadian Copper Inc.
11 AU000000MAH3 MacMahon Holdings Ltd.
12 AU0000138828 Medallion Metals Ltd.
13 CA5980151057 Midnight Sun Mining Corp.
14 US63942X1063 Navitas Semiconductor Corp.
15 AU0000193872 WIA Gold Ltd.
16 SE0006510491 Byggmaestare Anders J Ahlstroem Holding AB
17 CA28620K1066 Elemental Royalty Corp.
18 NL0015002K83 Havas N.V.
19 CA5273691025 Leviathan Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3019876179 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
2 XS3226607409 Linde PLC
3 XS3229426138 Entain PLC
4 FR00140141X5 IMERYS S.A.
5 XS3232920275 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
6 XS3232959729 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
7 XS3232955909 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
8 XS3232937162 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
9 XS3232921240 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
10 XS3232556525 Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg
11 IT0005676249 BPER Banca S.p.A.
12 USU06657AE75 Commercial Metals Co.
13 XS3002400540 DIB Sukuk Ltd.
14 XS3229658698 Fortune Star [BVI] Ltd.
15 US462222AG55 Ionis Pharmaceuticals Inc.
16 XS3226699331 Linde PLC
17 XS3226699091 Linde PLC
18 XS3232944531 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
19 IE000MZFIJ99 UBS MSCI India Universal UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.11.2025
Aktien
1 US02157E1064 AlTi Global Inc.
2 US33744V1035 First US Bancshares Inc.
3 US4404071049 Horizon Bancorp Inc.
4 US70319R1095 Pathfinder Bancorp Inc.
5 CNE1000076H5 Seres Group Co. Ltd.
6 KYG961151035 WhiteFiber Inc.
7 AU000000ADV3 Ardiden Ltd.
8 AU0000400376 Ballard Mining Ltd.
9 US10600A1007 Brazilian Rare Earths Ltd.
10 CA13551Y1016 Canadian Copper Inc.
11 AU000000MAH3 MacMahon Holdings Ltd.
12 AU0000138828 Medallion Metals Ltd.
13 CA5980151057 Midnight Sun Mining Corp.
14 US63942X1063 Navitas Semiconductor Corp.
15 AU0000193872 WIA Gold Ltd.
16 SE0006510491 Byggmaestare Anders J Ahlstroem Holding AB
17 CA28620K1066 Elemental Royalty Corp.
18 NL0015002K83 Havas N.V.
19 CA5273691025 Leviathan Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 XS3019876179 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
2 XS3226607409 Linde PLC
3 XS3229426138 Entain PLC
4 FR00140141X5 IMERYS S.A.
5 XS3232920275 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
6 XS3232959729 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
7 XS3232955909 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
8 XS3232937162 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
9 XS3232921240 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
10 XS3232556525 Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg
11 IT0005676249 BPER Banca S.p.A.
12 USU06657AE75 Commercial Metals Co.
13 XS3002400540 DIB Sukuk Ltd.
14 XS3229658698 Fortune Star [BVI] Ltd.
15 US462222AG55 Ionis Pharmaceuticals Inc.
16 XS3226699331 Linde PLC
17 XS3226699091 Linde PLC
18 XS3232944531 Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.
19 IE000MZFIJ99 UBS MSCI India Universal UCITS ETF
