The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2025
.
ISIN Name
CA28619K2083 ELEMENTAL ALTUS ROYALTIES
CA52737K2056 LEVIATHAN GOLD LTD.
CA5527041084 MEG ENERGY CORP.
AU0000267874 WARRIEDAR RESOURCES LTD.
NL0012015705 JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04
NL0015002AH0 HAVAS N.V. EO -,20
SE0006510491 BYGGM.AND. J AHLSTROEM B
US48214T3059 JUST EAT TAKEAW. SP.ADR
XS2171875839 CPI PROP.GRP 20/26 MTN
