Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA52737K2056 Leviathan Gold Ltd. 17.11.2025 CA5273691025 Leviathan Metals Corp. 18.11.2025 Tausch 1:1
CA28619K2083 Elemental Royalty Corp. 17.11.2025 CA28620K1066 Elemental Royalty Corp. 18.11.2025 Tausch 1:1
NL0015002AH0 Havas N.V. 17.11.2025 NL0015002K83 Havas N.V. 18.11.2025 Tausch 10:1
SE0006510491 Byggmaestare Anders J Ahlstroem Holding AB 17.11.2025 SE0026876476 Byggmaestare Anders J Ahlstroem Holding AB 18.11.2025 Tausch 1:4
