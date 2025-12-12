|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
|US0530151036
|1,7 USD
|1,448 EUR
|BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
|US11133T1034
|0,975 USD
|0,8305 EUR
|CALAMOS DYNAMIC CONVERTIBLE & INCOME FUN ...
|US12811V1052
|0,195 USD
|0,1661 EUR
|CME GROUP INC
|US12572Q1058
|1,25 USD
|1,0647 EUR
|COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC
|US2036071064
|0,47 USD
|0,4003 EUR
|CROWN CRAFTS INC
|US2283091005
|0,08 USD
|0,0681 EUR
|DEFINITY FINANCIAL CORPORATION
|CA24477T1003
|0,1875 CAD
|0,1159 EUR
|DILLARDS INC
|US2540671011
|30 USD
|25,5546 EUR
|ECN CAPITAL CORP
|CA26829L1076
|0,01 CAD
|0,0061 EUR
|ENERSYS
|US29275Y1029
|0,2625 USD
|0,2236 EUR
|FARMERS NATIONAL BANC CORP
|US3096271073
|0,17 USD
|0,1448 EUR
|FIRST CAPITAL INC
|US31942S1042
|0,31 USD
|0,264 EUR
|KINGBOARD HOLDINGS LTD
|KYG525621408
|0,69 HKD
|0,0755 EUR
|KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND
|US48249T1060
|0,1215 USD
|0,1034 EUR
|NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION
|US6460251068
|0,475 USD
|0,4046 EUR
|OFS CREDIT COMPANY INC
|US67111Q1076
|0,115 USD
|0,0979 EUR
|SCHNEIDER NATIONAL INC
|US80689H1023
|0,095 USD
|0,0809 EUR
|UNITED BANKSHARES INC
|US9099071071
|0,38 USD
|0,3236 EUR
|VALE SA
|BRVALEACNOR0
|1,2441 BRL
|0,195 EUR
|WALMART INC
|US9311421039
|0,235 USD
|0,2001 EUR
|WALMART INC CDR
|CA93267X1006
|0,1011 CAD
|0,0625 EUR
|WESCO INTERNATIONAL INC
|US95082P1057
|0,4537 USD
|0,3865 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)