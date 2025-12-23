Das Instrument 1H00 CA17040T8885 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2025

The instrument 1H00 CA17040T8885 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) EQUITY is traded ex capital adjustment on 23.12.2025



Das Instrument T50 CA76658Q2062 RIGHT SEASON INV.CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.12.2025

The instrument T50 CA76658Q2062 RIGHT SEASON INV.CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.12.2025 and ex capital adjustment on 24.12.2025



Das Instrument 78M CA60252Q1019 MINAURUM GOLD INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.12.2025 und ex Kapitalmassnahme am 24.12.2025

The instrument 78M CA60252Q1019 MINAURUM GOLD INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.12.2025 and ex capital adjustment on 24.12.2025





