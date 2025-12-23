Die erste Cessna SkyCourier in Mexiko wurde kürzlich an den Frachttransportdienstleister FlexCoah geliefert, wo sie von dessen Luftfahrttochter Altair eingesetzt wird. Das Flugzeug eine Frachtvariante wird die Luftfrachtkapazitäten des Unternehmens im gesamten Land erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251222940630/de/

First Cessna SkyCourier delivered into Mexico, expanding air freight capabilities for FlexCoah (Photo Credit: Textron Aviation)

Die Cessna SkyCourier wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), entwickelt und hergestellt.

"Die Kombination aus Zuverlässigkeit, Nutzlastkapazität und Einsatzflexibilität macht die Cessna SkyCourier zu einem leistungsstarken Werkzeug für Betreiber, die ihre Aktivitäten ausweiten und gleichzeitig kosteneffizient bleiben möchten", erklärte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Sales Marketing. "Die Auslieferung der Cessna SkyCourier an FlexCoah spiegelt die zunehmende Bedeutung des Flugzeugs für die Transformation der regionalen Logistik wider."

FlexCoah wurde 2009 in Saltillo, Mexiko, gegründet und ist ein landesweit anerkanntes Transportunternehmen, das sich auf Fern- und Nahverkehrsservices spezialisiert hat. Die neue Cessna SkyCourier wird die Cessna Caravan-Flotte des Unternehmens ergänzen, um den Transport von Großfrachten zu unterstützen. Damit bieten wir unseren Kunden eine zuverlässige und flexible Logistiklösung, die ihren sich wandelnden Anforderungen gerecht wird.

"Seit Jahren widmet sich unser Unternehmen dem sicheren und zuverlässigen Transport von Gütern auf der Straße. Durch die Erweiterung unserer Flotte um weitere Flugzeuge eröffnen wir auch unseren Kunden neue Möglichkeiten", erklärte Chava de las Fuentes, General Manager von FlexCoah. "Diese Investition ermöglicht es uns, kürzere Lieferzeiten anzubieten, neue Märkte zu erschließen und unseren Kunden die Flexibilität zu bieten, je nach Bedarf zwischen Land- und Lufttransport zu wählen. Es geht darum, uns gemeinsam mit unseren Kunden weiterzuentwickeln und sicherzustellen, dass wir auch weiterhin ihr zuverlässiger Logistikpartner bleiben sei es auf der Straße oder in der Luft."

Die Präsenz der Cessna SkyCourier hat sich weltweit stetig ausgeweitet. In diesem Jahr wurden unter anderem die erste Auslieferung nach Kanada und die erste Bestellung aus der Mongolei bekannt gegeben. Dies verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit des Flugzeugs und die steigende Nachfrage in verschiedenen Regionen weltweit sowie für unterschiedliche Einsatzprofile.

Über die Cessna SkyCourier

Die zweimotorige Hochdecker-Turboprop-Maschine Cessna SkyCourier bietet eine Kombination aus Leistung und geringeren Betriebskosten für Luftfracht-, Pendler- und Spezialmissionen.

Die Frachtervariante ist für die Beförderung von bis zu drei LD3-Containern mit einer beeindruckenden Nutzlast von 6.000 Pfund ausgelegt. Die 19-Passagier-Variante verfügt über getrennte Türen für Besatzung und Passagiere für einen reibungslosen Einstieg sowie über große Kabinenfenster für natürliches Licht und eine gute Sicht nach außen. Beide Konfigurationen sind mit einem Ein-Punkt-Druckbetankungssystem ausgestattet, das kürzere Abfertigungszeiten ermöglicht.

Die SkyCourier wird von zwei an den Tragflächen montierten Pratt Whitney Canada PT6A-65SC-Turboprop-Triebwerken angetrieben und verfügt über den McCauley Propeller C779, einen robusten und zuverlässigen 110-Zoll-Vierblatt-Propeller aus Aluminium, der vollständig feathering-fähig ist und über eine umkehrbare Steigung verfügt. Er wurde entwickelt, um die Leistung des Flugzeugs beim Transport enormer Lasten zu verbessern. Die SkyCourier wird mit Garmin G1000 NXi-Avionik betrieben und erreicht eine maximale Reisegeschwindigkeit von über 200 ktas sowie eine maximale Reichweite von 900 Seemeilen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren nutzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc., das kollektive Talent der Marken Beechcraft, Cessna und Hawker, um unseren Kunden das beste Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Geschäftsflugzeugen, Turboprop-Flugzeugen und Hochleistungs-Kolbenflugzeugen bis hin zu Spezialflugzeugen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern vertrauen auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk für erschwingliche und flexible Flüge. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

