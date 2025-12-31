|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADIAN TIMBER CORP
|CA0042721005
|0,29 CAD
|0,1802 EUR
|AIRBOSS OF AMERICA CORP
|CA00927V2003
|0,035 CAD
|0,0217 EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,06 CAD
|0,0372 EUR
|ALTUS GROUP LIMITED
|CA02215R1073
|0,15 CAD
|0,0932 EUR
|ANDREW PELLER LIMITED B
|CA03444Q2099
|0,0535 CAD
|0,0332 EUR
|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION
|US04013V1089
|0,15 USD
|0,1276 EUR
|ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
|US04208T1088
|0,14 USD
|0,1191 EUR
|ATN INTERNATIONAL INC
|US00215F1075
|0,275 USD
|0,2341 EUR
|AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED
|BMG0692U1099
|0,44 USD
|0,3745 EUR
|BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD
|CA0565331026
|0,1875 CAD
|0,1165 EUR
|BANCFIRST CORPORATION
|US05945F1030
|0,49 USD
|0,4171 EUR
|BIRD CONSTRUCTION INC
|CA09076P1045
|0,07 CAD
|0,0435 EUR
|BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC
|US10482B1017
|0,05 USD
|0,0425 EUR
|BRP INC
|CA05577W2004
|0,215 CAD
|0,1336 EUR
|CANLAN ICE SPORTS CORP
|CA1376392090
|0,03 CAD
|0,0186 EUR
|CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION
|US13811E1010
|0,07 USD
|0,0595 EUR
|CARLYLE SECURED LENDING INC
|US8722801029
|0,4 USD
|0,3405 EUR
|CHICAGO ATLANTIC BDC INC
|US8281741020
|0,34 USD
|0,2894 EUR
|CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC
|US1672391026
|0,47 USD
|0,4001 EUR
|CMS ENERGY CORPORATION PRF.SH.C
|US1258968379
|0,2625 USD
|0,2234 EUR
|CRESCENT CAPITAL BDC INC
|US2256551092
|0,42 USD
|0,3575 EUR
|DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY
|US2527843013
|0,12 USD
|0,1021 EUR
|DIGITALBRIDGE GROUP INC
|US25401T6038
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|DOUGLAS EMMETT INC
|US25960P1093
|0,19 USD
|0,1617 EUR
|ELLINGTON FINANCIAL INC PRF B
|US28852N3070
|0,3906 USD
|0,3325 EUR
|FIRST BANCORP
|US3189101062
|0,23 USD
|0,1958 EUR
|FIRST INTERNET BANCORP
|US3205571017
|0,06 USD
|0,051 EUR
|FIRSTSERVICE CORPORATION
|CA33767E2024
|0,275 USD
|0,2341 EUR
|FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC
|US35086T1097
|0,3665 USD
|0,312 EUR
|FULTON FINANCIAL CORPORATION
|US3602711000
|0,19 USD
|0,1617 EUR
|GOLDMAN SACHS BDC INC
|US38147U1079
|0,32 USD
|0,2724 EUR
|HEADWATER EXPLORATION INC
|CA4220961078
|0,11 CAD
|0,0683 EUR
|HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC
|US42804T1060
|0,6867 USD
|0,5845 EUR
|HOST HOTELS & RESORTS INC
|US44107P1049
|0,35 USD
|0,2979 EUR
|KAYNE ANDERSON BDC INC
|US48662X1054
|0,4 USD
|0,3405 EUR
|KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC
|US4893981070
|0,12 USD
|0,1021 EUR
|KP TISSUE INC
|CA48265Y1043
|0,18 CAD
|0,1118 EUR
|LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION
|CA5054401073
|0,35 CAD
|0,2175 EUR
|LENNOX INTERNATIONAL INC
|US5261071071
|1,3 USD
|1,1067 EUR
|LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
|US5339001068
|0,79 USD
|0,6725 EUR
|LINEAGE INC
|US53566V1061
|0,5275 USD
|0,449 EUR
|LXP INDUSTRIAL TRUST
|US5290434084
|0,7 USD
|0,5959 EUR
|MFA FINANCIAL INC
|US55272X6076
|0,36 USD
|0,3064 EUR
|MINT INCOME FUND
|CA60446Q1081
|0,04 CAD
|0,0248 EUR
|MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|US6098391054
|1,56 USD
|1,328 EUR
|NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP
|US67090S1087
|0,45 USD
|0,383 EUR
|OR ROYALTIES INC
|CA68390D1069
|0,055 USD
|0,0468 EUR
|ORCA ENERGY GROUP INC
|VGG6769T1158
|0,1 CAD
|0,0621 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,12 USD
|0,1021 EUR
|PEAKSTONE REALTY TRUST
|US39818P7996
|0,1 USD
|0,0851 EUR
|PRIMORIS SERVICES CORPORATION
|US74164F1030
|0,08 USD
|0,0681 EUR
|REALTY INCOME CORPORATION
|US7561091049
|0,27 USD
|0,2298 EUR
|REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
|US76169C1009
|0,43 USD
|0,366 EUR
|RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC
|US78377T1079
|1,2 USD
|1,0215 EUR
|SAILFISH ROYALTY CORP
|VGG7777C1023
|0,0125 USD
|0,0106 EUR
|SOUTH BOW CORPORATION
|CA83671M1059
|0,5 USD
|0,4256 EUR
|SR BANCORP INC
|US85227J1060
|0,05 USD
|0,0425 EUR
|STAG INDUSTRIAL INC
|US85254J1025
|0,1241 USD
|0,1057 EUR
|STRYKER CORPORATION
|US8636671013
|0,88 USD
|0,7491 EUR
|SUNRISE REALTY TRUST INC
|US8679811021
|0,3 USD
|0,2553 EUR
|TFI INTERNATIONAL INC
|CA87241L1094
|0,47 USD
|0,4001 EUR
|TOTALENERGIES SE
|FR0000120271
|-
|0,85 EUR
|TRINITY CAPITAL INC
|US8964423086
|0,51 USD
|0,4341 EUR
|VERIS RESIDENTIAL INC
|US5544891048
|0,08 USD
|0,0681 EUR
|WILLIS TOWERS WATSON PLC
|IE00BDB6Q211
|0,92 USD
|0,7832 EUR
|XENIA HOTELS & RESORTS INC
|US9840171030
|0,14 USD
|0,1191 EUR
|XEROX HOLDINGS CORPORATION
|US98421M1062
|0,025 USD
|0,0212 EUR
