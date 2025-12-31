Anzeige
WKN: 850727 | ISIN: FR0000120271 | Ticker-Symbol: TOTB
Tradegate
30.12.25 | 13:59
56,30 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
CAC-40
EURO STOXX 50
EURONEXT-100
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
TOTALENERGIES SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TOTALENERGIES SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
56,3056,3130.12.
0,0000,00030.12.
Firmen im Artikel
ACADIAN TIMBER
ACADIAN TIMBER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADIAN TIMBER CORP9,7500,00 %
AIRBOSS OF AMERICA CORP2,740+2,24 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,460+4,42 %
ALTUS GROUP LIMITED34,8000,00 %
ARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION4,246+0,09 %
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC5,650+1,80 %
ATN INTERNATIONAL INC19,400+4,30 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED88,50-4,32 %
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD47,000+1,29 %
BANCFIRST CORPORATION91,50-1,61 %
BIRD CONSTRUCTION INC17,900-1,10 %
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC2,520+5,00 %
BRP INC61,500,00 %
CANLAN ICE SPORTS CORP2,540-6,62 %
CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION15,100-0,66 %
CARLYLE SECURED LENDING INC10,582-0,86 %
CHICAGO ATLANTIC BDC INC8,518-5,13 %
CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC12,740-0,39 %
CRESCENT CAPITAL BDC INC12,4000,00 %
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY7,850+0,64 %
DIGITALBRIDGE GROUP INC13,100+0,77 %
DOUGLAS EMMETT INC9,3500,00 %
FIRST BANCORP51,49-0,87 %
FIRST INTERNET BANCORP17,000-1,73 %
FIRSTSERVICE CORPORATION132,000,00 %
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC20,600+7,85 %
FULTON FINANCIAL CORPORATION16,200-1,22 %
GOLDMAN SACHS BDC INC8,2000,00 %
HEADWATER EXPLORATION INC5,850-0,85 %
HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC2,280-4,20 %
HOST HOTELS & RESORTS INC15,700-0,63 %
KAYNE ANDERSON BDC INC12,336-1,14 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC8,200-1,20 %
KP TISSUE INC6,450+0,78 %
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION19,130+1,81 %
LENNOX INTERNATIONAL INC420,00-0,45 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC210,00+0,96 %
LINEAGE INC35,520+3,44 %
LXP INDUSTRIAL TRUST41,600-1,12 %
MFA FINANCIAL INC8,348+1,48 %
MINT INCOME FUND4,3800,00 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC790,00-0,50 %
NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP11,400-1,72 %
OR ROYALTIES INC30,400-0,65 %
ORCA ENERGY GROUP INC2,084-1,56 %
ORCHID ISLAND CAPITAL INC6,266+0,64 %
PEAKSTONE REALTY TRUST12,000-1,64 %
PRIMORIS SERVICES CORPORATION109,000,00 %
REALTY INCOME CORPORATION48,530+0,15 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC33,400+0,60 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC81,500,00 %
SAILFISH ROYALTY CORP1,990-7,01 %
SOUTH BOW CORPORATION24,2000,00 %
SR BANCORP INC15,690+0,26 %
STAG INDUSTRIAL INC31,320-0,82 %
STRYKER CORPORATION298,50-0,37 %
SUNRISE REALTY TRUST INC9,810+1,76 %
TFI INTERNATIONAL INC89,500,00 %
TOTALENERGIES SE56,300,00 %
TRINITY CAPITAL INC13,000+0,54 %
VERIS RESIDENTIAL INC12,6000,00 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC282,00-0,70 %
XENIA HOTELS & RESORTS INC12,300-0,81 %
XEROX HOLDINGS CORPORATION2,102+0,29 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.