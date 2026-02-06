Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US91704K2024 urban-gro Inc. 06.02.2026 US91704K3014 urban-gro Inc. 09.02.2026 Tausch 25:1
US42804T1060 Herzfeld Credit Income Fund Inc. 06.02.2026 US42804T2050 Herzfeld Credit Income Fund Inc. 09.02.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US91704K2024 urban-gro Inc. 06.02.2026 US91704K3014 urban-gro Inc. 09.02.2026 Tausch 25:1
US42804T1060 Herzfeld Credit Income Fund Inc. 06.02.2026 US42804T2050 Herzfeld Credit Income Fund Inc. 09.02.2026 Tausch 10:1
© 2026 Xetra Newsboard