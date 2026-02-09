The following instruments on XETRA do have their first trading 09.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.02.2026
Aktien
1 CNE100007CV2 Muyuan Foods Co. Ltd.
2 SK1000025322 Gevorkyan a.s.
3 CA36471Q3044 Gander Gold Corp.
4 AU000000BTG8 Beroni Group Ltd.
5 US42804T2050 Herzfeld Credit Income Fund Inc.
6 US91704K3014 urban-gro Inc.
Anleihen
1 US025816EP08 American Express Co.
2 BE0000367764 Belgien, Königreich
3 US695114DH81 PacifiCorp
4 XS3291118068 PepsiCo Inc.
5 XS2574388562 European Bank for Reconstruction and Development
6 XS3200128216 European Bank for Reconstruction and Development
7 XS3291116369 PepsiCo Inc.
8 XS3291117680 PepsiCo Inc.
9 XS3295034022 Volvo Treasury AB
10 CA135087U360 Canada, Government of...
11 EU000A4EPCJ1 Europäische Union
12 XS3291116955 ING Groep N.V.
13 ES0244251056 Ibercaja Banco S.A.U.
14 XS3291117763 ING Groep N.V.
15 XS3282211286 OTP Jelzálogbank Részvénytársaság
16 XS3291117417 PepsiCo Inc.
17 FI4000599006 Suomen Hypoteekkiyhdistys
18 US025816EQ80 American Express Co.
19 US25160PAR82 Deutsche Bank AG
20 XS3282781460 ING Groep N.V.
21 US84857LAF85 Spire Inc.
22 US060505GR98 Bank of America Corp.
