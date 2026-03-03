Es ist das erste direkte Eigenkapitalinvestment von Allianz Global Investors in ein Großspeicher-Portfolio. Es beteiligt sich damit zur Hälfte an elf im Bau befindlichen Batteriespeichern mit 789 Megawatt Leistung und 1628 Megawattstunden Kapazität, die alle noch 2028 in Betrieb gehen sollen. Allianz Global Investors (AllianzGI) hat mit Total Energies eine Vereinbarung über den Erwerb einer 50-prozentigen Beteiligung an einem Portfolio von 11 Großbatteriespeichern in Deutschland geschlossen. Die Projekte mit 789 Megawatt Leistung und 1628 Megawattstunden Kapazität befänden sich alle im Bau und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
