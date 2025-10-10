Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868402 | ISIN: US92343V1044 | Ticker-Symbol: BAC
Tradegate
10.10.25 | 07:56
35,150 Euro
-0,52 % -0,185
Branche
Telekom
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
VERIZON COMMUNICATIONS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
34,91535,18507:56
0,0000,00007:56
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADVANCE AUTO PARTS
ADVANCE AUTO PARTS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADVANCE AUTO PARTS INC44,430+2,08 %
ALTAI RESOURCES INC0,0420,00 %
BANKUNITED INC34,6000,00 %
CF BANKSHARES INC23,820-0,50 %
FABEGE AB6,9150,00 %
GUARDIAN CAPITAL GROUP LIMITED40,6000,00 %
GUARDIAN CAPITAL GROUP LIMITED CL A41,2000,00 %
IDEX CORPORATION141,75-1,22 %
JOHNSON OUTDOORS INC42,250-1,77 %
MARVELL TECHNOLOGY INC78,42+0,04 %
ONEX CORPORATION75,000,00 %
TORONTO-DOMINION BANK68,95-0,20 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC35,150-0,52 %
WATERDROP INC ADR1,680+3,70 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.