|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADVANCE AUTO PARTS INC
|US00751Y1064
|0,25 USD
|0,2161 EUR
|ALTAI RESOURCES INC
|CA02136K1084
|0,06 CAD
|0,037 EUR
|BANKUNITED INC
|US06652K1034
|0,31 USD
|0,268 EUR
|CF BANKSHARES INC
|US12520L1098
|0,08 USD
|0,0691 EUR
|FABEGE AB
|SE0011166974
|0,5 SEK
|0,0453 EUR
|GUARDIAN CAPITAL GROUP LIMITED
|CA4013392051
|0,39 CAD
|0,2405 EUR
|GUARDIAN CAPITAL GROUP LIMITED CL A
|CA4013393042
|0,39 CAD
|0,2405 EUR
|HARMONY GOLD MINING CO LTD ADR
|US4132163001
|0,0893 USD
|0,0772 EUR
|IDEX CORPORATION
|US45167R1041
|0,71 USD
|0,6139 EUR
|JOHNSON OUTDOORS INC
|US4791671088
|0,33 USD
|0,2853 EUR
|MARVELL TECHNOLOGY INC
|US5738741041
|0,06 USD
|0,0518 EUR
|ONEX CORPORATION
|CA68272K1030
|0,1 CAD
|0,0616 EUR
|TORONTO-DOMINION BANK
|CA8911605092
|1,05 CAD
|0,6476 EUR
|VERIZON COMMUNICATIONS INC
|US92343V1044
|0,69 USD
|0,5966 EUR
|WATERDROP INC ADR
|US94132V1052
|0,03 USD
|0,0259 EUR
