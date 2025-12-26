|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALERUS FINANCIAL CORPORATION
|US01446U1034
|0,21 USD
|0,1782 EUR
|ARROWMARK FINANCIAL CORP
|US8617801043
|0,45 USD
|0,382 EUR
|CTS CORPORATION
|US1265011056
|0,04 USD
|0,0339 EUR
|DANAHER CORPORATION
|US2358511028
|0,32 USD
|0,2716 EUR
|FIRST GUARANTY BANCSHARES INC
|US32043P1066
|0,01 USD
|0,0084 EUR
|HEARTLAND EXPRESS INC
|US4223471040
|0,02 USD
|0,0169 EUR
|NATIONAL RESEARCH CORPORATION
|US6373722023
|0,16 USD
|0,1358 EUR
|PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST
|US70931T1034
|0,4 USD
|0,3395 EUR
|PETROLEO BRASILEIRO SA PFD ADR
|US71654V1017
|0,1772 USD
|0,1504 EUR
|SOUTHWEST AIRLINES CO
|US8447411088
|0,18 USD
|0,1528 EUR
|TOWNEBANK
|US89214P1093
|0,27 USD
|0,2292 EUR
