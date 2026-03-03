Danaher, Moderna, Emyria: Drei Biotech-Aktien für die Beobachtungsliste im März 2026

Anzeige / Werbung

Der Biotechnologie-Sektor präsentiert sich im Frühjahr 2026 in einer Phase der Konsolidierung und gezielten Expansion. Während die großen Player ihre Plattform-Technologien weiter skalieren, gelingt es kleineren Spezialisten, durch den Nachweis operativer Rentabilität und klinischer Exzellenz auf sich aufmerksam zu machen. Vor allem Unternehmen, die den Spagat zwischen Forschung und marktfähiger Patientenversorgung meistern, stehen im Fokus der Analyse.

Hier sind drei Unternehmen mit unterschiedlichen Risikoprofilen, die im März 2026 eine nähere Betrachtung verdienen:

1. Danaher Corporation (WKN: 866197 / ISIN: US2358511028)

Danaher bleibt das Rückgrat der globalen Bioprozesstechnik. Als Zulieferer für die gesamte Branche profitiert das Unternehmen weniger von einzelnen Wirkstoff-Zulassungen, sondern vielmehr vom allgemeinen Anstieg der biopharmazeutischen Produktion.

- Marktlage:?Nach der erfolgreichen Abspaltung von Veralto fokussiert sich Danaher voll auf Life Sciences und Diagnostik. Im März steht besonders die Nachfrage nach den integrierten Workflow-Lösungen für die Zell- und Gentherapie im Vordergrund.

- Ausblick:?Dank einer starken Bilanz und einer konsequenten Akquisitionsstrategie gilt Danaher als defensiverer Biotech-Wert, der von der Erholung der Forschungsbudgets bei kleineren Biotechs profitiert.

2. Moderna Inc. (WKN: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079)

Moderna hat den Übergang von einer "Pandemie-Aktie" zu einem diversifizierten Plattform-Unternehmen für mRNA-Therapeutika weitgehend abgeschlossen.

- Fokus im März:?Das Augenmerk liegt aktuell auf der Onkologie-Pipeline. Die Kombination aus mRNA-Impfstoffen und Checkpoint-Inhibitoren zeigt in aktuellen Studien vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Melanomen.

- Wachstumstreiber:?Neben der Onkologie treibt Moderna die Zulassungen für kombinierte Atemwegsimpfstoffe voran (Grippe/RSV/COVID-19), was die saisonale Abhängigkeit verringern und eine stabilere Umsatzbasis schaffen soll.

3. Emyria Limited (WKN: A2P796 / ISIN: AU0000075591)

Während Danaher und Moderna die Schwergewichte repräsentieren, hat sich Emyria als spezialisierter Pionier in der klinischen Anwendung neuartiger Therapieformen mit MDMA gegen Traumafolgeerkrankungen (PTBS) positioniert. Die jüngsten Finanzdaten für das Halbjahr (Stichtag 31. Dezember 2025) markieren einen fundamentalen Wendepunkt für das Unternehmen.

- Hervorragende operative Performance:?Emyria konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um?136% auf 1,55 Mio. AUD?steigern. Dieser Sprung resultiert primär aus der erfolgreichen Skalierung des Empax-Kliniknetzwerks und der zunehmenden Patientenkapazität.

- Finanzielle Stabilität:?Mit einem Barbestand von etwa?10,5 Mio. AUD?ist das Unternehmen gut kapitalisiert, um den nationalen Rollout in Australien ohne unmittelbaren Finanzierungsdruck fortzusetzen. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung des Nettovermögens (Net Tangible Assets), das sich von 0,31 Cents auf?1,28 Cents pro Aktie?vervierfacht hat.

- Strategischer Vorsprung:?Emyria ist es gelungen, Partnerschaften mit großen privaten Krankenversicherern wie Medibank zu festigen. Dass Behandlungen für posttraumatische Belastungsstörungen (PTSD) nun in mehreren Bundesstaaten erstattungsfähig sind, validiert das Geschäftsmodell über die reine Forschung hinaus.

- Klinische Relevanz:?Die Veröffentlichung von Langzeitdaten im Februar 2026, die eine Remissionsrate von 67% über zwölf Monate belegen, liefert das notwendige wissenschaftliche Fundament, um im März weitere Zuweisernetzwerke zu erschließen.

Fazit für Anleger

Der März 2026 zeigt ein zweigeteiltes Bild: Während?Danaher?und?Moderna?Stabilität und technologische Breite bieten, liefert?Emyria?das Beispiel eines wachstumsstarken Small-Caps, der den Übergang von der Forschung zur kommerziellen Skalierung erfolgreich eingeleitet hat.

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/emyria-limited-veroeffentlicht-finanzergebnisse-fuer-das-halbjahr-zum-31-dezember-2025-ce7e5cded18ff62c

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/promising-biotech-stocks-to-research-march-1st-2026-03-01/

