Emyria meldet Rekordanstieg des Halbjahresumsatzes um 136% - Warum die Dynamik anhalten dürfte

Anzeige / Werbung

Starkes Umsatzwachstum und erweiterte Erstattungsmodelle schaffen Grundlage für beschleunigten Klinik-Ausbau im Jahr 2026

Emyria Ltd (ISIN: AU0000073645) hat für das erste Geschäftshalbjahr einen deutlichen Umsatzanstieg gemeldet und zugleich die Finanzierung durch private Krankenversicherer sowie staatliche Kostenträger ausgeweitet. Damit erreicht das Unternehmen nach eigener Einschätzung eine entscheidende Phase beim landesweiten Ausbau seines spezialisierten Netzwerks für psychische Gesundheit in Australien.

In den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2025 erzielte der in Perth ansässige Anbieter von Therapien im Bereich psychischer Erkrankungen einen Umsatz von 1,55 Mio. AUD. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 658.199 AUD entspricht dies mehr als einer Verdopplung und einem Plus von 136%. Das Wachstum ist vor allem auf den weiteren Ausbau des Empax-Klinikmodells sowie auf die Einführung versicherungsfinanzierter Behandlungsprogramme in mehreren Bundesstaaten zurückzuführen.

Der Nettoverlust weitete sich im selben Zeitraum auf 2,37 Mio. AUD aus, nach 968.997 AUD im Vorjahr. Hintergrund sind Investitionen in zusätzliches Fachpersonal und Infrastruktur, um die Expansion in mehreren Bundesstaaten zu unterstützen. Das Management geht davon aus, dass sich die Kosten pro Klinik mit steigenden Patientenzahlen und zunehmenden Skaleneffekten schrittweise relativieren dürften.

Ein wesentlicher Impulsgeber war die Ausweitung der Vereinbarung mit dem privaten Krankenversicherer Medibank. Die Kooperation umfasst nun auch die Finanzierung von Programmen zur Behandlung therapieresistenter Depressionen (TRD) und posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) in Empax-Kliniken in Perth und Brisbane. Nach dem Bilanzstichtag wurde die Vereinbarung zudem auf eine geplante Klinik im Bundesstaat Victoria ausgeweitet, womit sich die Erstattung auf einen dritten Bundesstaat erstreckt.

Parallel dazu hat das Department of Veterans' Affairs zugestimmt, berechtigten Veteranen den Zugang zu neueren Therapien von Emyria bei PTBS und TRD zu finanzieren. Damit verfügt das Unternehmen nun über zwei zentrale Erstattungskanäle - private Krankenversicherung und staatliche Finanzierung. Diese Struktur stärkt die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Programme erheblich und reduziert zugleich die Abhängigkeit von rein privat zahlenden Patienten.

Auch auf klinischer Ebene präsentierte Emyria neue Langzeitdaten aus seinem PTBS-Programm. Mehr als zwölf Monate nach Abschluss der Behandlung befanden sich rund 67% der Patienten weiterhin in Remission, während etwa 76% anhaltend klinisch relevante Verbesserungen zeigten. Zwar stehen umfassende regulatorische Zulassungen für psychedelisch unterstützte Therapien in vielen Bereichen noch aus, doch die Beständigkeit dieser Real-World-Daten könnte Argumente für eine langfristige Kosteneffizienz gegenüber Kostenträgern und politischen Entscheidungsträgern liefern.

Das Geschäftsmodell von Emyria kombiniert klinische Versorgung mit systematischer Datenerhebung und eigener Therapieentwicklung. Die Empax-Kliniken richten sich vor allem an Patienten, die auf konventionelle Behandlungen nicht ausreichend angesprochen haben, darunter Menschen mit komplexen Depressionen oder traumaassoziierten Störungen. Die im Versorgungsalltag gewonnenen Daten fließen in die Weiterentwicklung neuer Therapieansätze ein.

Geografisch ist das Unternehmen inzwischen in Westaustralien, Queensland und Victoria vertreten beziehungsweise hat dort Standorte gesichert. Der Expansionsansatz gilt als kapitalarm, da bestehende Krankenhausinfrastruktur genutzt wird, anstatt eigenständige Großkliniken aufzubauen. Dies soll eine zügigere Replizierbarkeit bei gleichzeitig kontrollierten Anfangsinvestitionen ermöglichen.

Zum Halbjahresende verfügte Emyria über liquide Mittel in Höhe von 10,5 Mio. AUD, nachdem zuvor 8 Mio. AUD im Rahmen einer institutionellen Platzierung eingeworben worden waren. Die gestärkte Bilanz verschafft finanziellen Spielraum, um weitere Standorte zu eröffnen und die Patientenzahlen zu erhöhen, ohne kurzfristig auf zusätzliche Kapitalmaßnahmen angewiesen zu sein.

Auch die Nachfrageindikatoren deuten auf anhaltende Dynamik hin: Ende Januar waren bereits 83 Patientenscreenings für das Märzquartal gebucht. Mit erweiterten Versicherungsvereinbarungen, staatlicher Unterstützung für Veteranen und einer wachsenden Präsenz in mehreren Bundesstaaten startet Emyria mit verbesserter Visibilität in das Jahr 2026.

Gelingt es dem Unternehmen, die frühe klinische Dynamik in dauerhaft steigende Patientenzahlen zu überführen, könnte Emyria an einem Wendepunkt stehen - hin zu einer skalierbaren Plattform für innovative psychiatrische Versorgung in Australien.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und MidCaps auf der INVEST 2026 in Stuttgart

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand.

Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und MidCaps mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren.

Darüber hinaus erwartet Sie an unserem Stand:

• Unternehmensvorträge mit exklusiven Einblicken in Geschäftsmodelle und Strategien

• Ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

• Ein kostenloser Kaffee für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Gewinnspiels

Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen.

Bei Interesse an einem Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu

Wir freuen uns, Sie auf der INVEST in Stuttgart zu begrüßen.

-

Quellen:

https://emyria.com/announcements/7401401

Lassen Sie sich in den Verteiler für Bioxyne oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Bioxyne" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd

ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Emyria meldet Rekordanstieg des Halbjahresumsatzes um 136% - Warum die Dynamik anhalten dürfte appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000073645