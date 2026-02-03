Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DEH5 | ISIN: NO0011202772 | Ticker-Symbol: J4V
Tradegate
03.02.26 | 07:35
2,957 Euro
-2,73 % -0,083
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
OBX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
VAR ENERGI ASA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VAR ENERGI ASA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,9342,95307:35
2,9322,95707:36
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARROWMARK FINANCIAL
ARROWMARK FINANCIAL CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARROWMARK FINANCIAL CORP17,440+0,32 %
BANCO BRADESCO SA3,440-1,71 %
BANNER CORPORATION63,09+2,09 %
BYLINE BANCORP INC26,600+1,53 %
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP18,8000,00 %
INDEPENDENT BANK CORPORATION36,370+3,47 %
MTY FOOD GROUP INC26,250+0,57 %
VAR ENERGI ASA2,957-2,73 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.