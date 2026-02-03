|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARROWMARK FINANCIAL CORP
|US8617801043
|0,15 USD
|0,1272 EUR
|BANCO BRADESCO SA
|BRBBDCACNPR8
|0,0189 BRL
|0,003 EUR
|BANNER CORPORATION
|US06652V2088
|0,5 USD
|0,424 EUR
|BYLINE BANCORP INC
|US1244111092
|0,12 USD
|0,1017 EUR
|CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP
|MHY004081078
|0,15 USD
|0,1272 EUR
|INDEPENDENT BANK CORPORATION
|US4538386099
|0,28 USD
|0,2374 EUR
|MTY FOOD GROUP INC
|CA55378N1078
|0,37 CAD
|0,2293 EUR
|NOKIA OYJ ADR
|US6549022043
|0,0358 USD
|0,0304 EUR
|VAR ENERGI ASA
|NO0011202772
|1,209 NOK
|0,1056 EUR
