|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABC-MART INC
|JP3152740001
|35 JPY
|0,1893 EUR
|AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD
|JP3131400008
|28 JPY
|0,1514 EUR
|AND ST HD CO LTD
|JP3856000009
|45 JPY
|0,2434 EUR
|ATCO LTD
|CA0467894006
|0,5196 CAD
|0,3216 EUR
|CATHAY GENERAL BANCORP
|US1491501045
|0,38 USD
|0,3216 EUR
|COGNEX CORPORATION
|US1924221039
|0,085 USD
|0,0719 EUR
|CSP INC
|US1263891053
|0,03 USD
|0,0253 EUR
|DATAGROUP SE
|DE000A0JC8S7
|-
|0,04 EUR
|DCM HOLDINGS CO LTD
|JP3548660004
|23 JPY
|0,1244 EUR
|ENACT HOLDINGS INC
|US29249E1091
|0,21 USD
|0,1777 EUR
|JINS HOLDINGS INC
|JP3386110005
|47 JPY
|0,2542 EUR
|KOHNAN SHOJI CO LTD
|JP3283750002
|65 JPY
|0,3516 EUR
|MARRIOTT INTERNATIONAL INC
|US5719032022
|0,67 USD
|0,5671 EUR
|ORIX JREIT INC
|JP3040880001
|2380 JPY
|12,8758 EUR
|RYOHIN KEIKAKU CO LTD
|JP3976300008
|14 JPY
|0,0757 EUR
|SAGA COMMUNICATIONS INC
|US7865983008
|0,25 USD
|0,2116 EUR
|SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
|JP3422950000
|25 JPY
|0,1352 EUR
|SUGI HOLDINGS CO LTD
|JP3397060009
|20 JPY
|0,1082 EUR
|TAKASHIMAYA CO LTD
|JP3456000003
|17 JPY
|0,0919 EUR
|THARISA PLC
|CY0103562118
|0,015 USD
|0,0126 EUR
|TOHO CO LTD
|JP3598600009
|62,5 JPY
|0,3381 EUR
|U-NEXT HOLDINGS CO LTD
|JP3944640006
|8,5 JPY
|0,0459 EUR
|YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
|JP3932000007
|34 JPY
|0,1839 EUR
