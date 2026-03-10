EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP erhält Lünendonk B2B-Service-Award in der Kategorie "Leistung"



10.03.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DATAGROUP erhält Lünendonk B2B-Service-Award in der Kategorie "Leistung"

Pliezhausen, 10. März 2026 - DATAGROUP ist am 9. März 2026 mit dem Lünendonk B2B-Service-Award in der Kategorie "Leistung" ausgezeichnet worden. Die unabhängige Jury würdigt damit das langfristige, nachhaltige Wachstum des IT-Dienstleisters sowie die erfolgreiche Integration zahlreicher Akquisitionen zu einem leistungsfähigen Unternehmen. Der Lünendonk B2B-Service-Award zeichnet Unternehmen aus, die sich durch kontinuierliches Wachstum und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung hervorheben. Die Gewinner werden nicht von Lünendonk selbst bestimmt, sondern von einer unabhängigen Jury aus Journalist*innen führender Wirtschafts- und Fachmedien. Die Auswahl erfolgt anonym aus einem von Lünendonk vorgeschlagenen Kandidatenkreis und gilt damit als qualifiziertes Urteil unabhängiger Marktbeobachter*innen. Grundlage der Bewertung in der Kategorie "Leistung" sind überprüfbare Kennzahlen wie Umsatzentwicklung, Mitarbeitendentwicklung und die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens. Nachhaltiges Wachstum durch konsequente Strategie DATAGROUP konnte die Jury insbesondere mit seiner langfristigen Wachstumsstrategie überzeugen. Seit dem Börsengang im Jahr 2006 hat das Unternehmen mehr als 30 IT-Unternehmen übernommen und erfolgreich integriert. Auf dieser Basis entwickelte sich DATAGROUP zu einem integrierten IT-Dienstleister mit klarem Fokus auf Managed Services. Heute erzielt DATAGROUP über 80 Prozent seiner Umsätze aus langfristigen Dienstleistungsverträgen. Ein hoher Anteil an Vertragsverlängerungen sowie Cross- und Upselling tragen zusätzlich zur stabilen Geschäftsentwicklung bei. Neben dem Wachstum durch Akquisitionen verzeichnet das Unternehmen auch organisches Wachstum als Ergebnis erfolgreicher Integration und kontinuierlicher Weiterentwicklung. "Diese Auszeichnung bestätigt die konsequente Umsetzung unserer Strategie", sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP, nachdem er den Preis am 9. März entgegengenommen hat. "Unser Wachstum basiert auf langfristigen Kundenbeziehungen, einem starken Managed-Services-Geschäft und der erfolgreichen Integration neuer Unternehmen in eine gemeinsame Organisation." Vom regionalen Softwareanbieter zum IT-Service-Unternehmen Die Wurzeln von DATAGROUP reichen bis ins Jahr 1983 zurück, als Max Schaber in der Region Stuttgart das Unternehmen gründete. Mit dem Börsengang im Jahr 2006 erzielte DATAGROUP rund 30 Millionen Euro Umsatz. Bereits 2011 wurde das Unternehmen mit einem Umsatz von 146 Millionen Euro erstmals in die Lünendonk-Liste der führenden IT-Dienstleister aufgenommen. Einen wichtigen Meilenstein markierte 2014 die Einführung des modularen Serviceportfolios CORBOX. Mit diesem klar strukturierten Managed-Services-Angebot schuf DATAGROUP die Grundlage für skalierbares Wachstum und langfristige Serviceverträge. Heute bildet die CORBOX das zentrale Leistungsportfolio von DATAGROUP für den Betrieb moderner IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Der Umsatz von DATAGROUP liegt heute bei über 565 Millionen Euro.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil. KONTAKT Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



10.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News