The following instruments on XETRA do have their first trading 28.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.05.2026
Aktien
1 CZ0009008819 Karo Leather a.s.
2 CA5738711004 Marvell Technology Inc. CDR
3 CA03209E1025 Amphenol Corp. CDR
4 CA23347K1093 D.R.Horton Inc. CDR
5 CA35671T1003 Freeport-McMoRan Inc. CDR
6 CA48257V1004 KLA Corp. CDR
7 IE0003YHD8K8 Octave Intelligence PLC
8 CA0049591021 ACT Energy Technologies Ltd.
9 US23834J2015 Dave Inc.
10 AU0000397960 Linq Minerals Ltd.
11 CA7459371026 Purecore Metals Inc.
12 CA8636701051 Stryker Corp. CDR
13 CA0566002089 Badlands Resources Inc.R
14 DE000A41YEV7 DATAGROUP SE
15 AU0000471252 Lac Gold Ltd.
16 DK0064983373 Newcap Holding A/S
17 CH1548235246 Swissquote Group Holding S.A.
Anleihen/ETF/ETP
1 AU3SG0003395 Australian Capital Territory
2 CH1552014370 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG
3 CH1564488596 Polen, Republik
4 NO0013752741 TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
5 NO0013752873 TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
6 XS3391836510 Finnvera PLC
7 EU000A1Z99Z8 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
8 DE000HEL0WN9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0V86 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0V78 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0V60 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 LU3299677271 Amundi Euro Stoxx 50 Target Income UCITS ETF
13 LU3299677438 Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF
I14 E0001T0BHM5 Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF
15 IE0002LUYGW0 Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF
16 DE000A4AT2X6 VanEck Hyperliquid ETN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.05.2026
Aktien
1 CZ0009008819 Karo Leather a.s.
2 CA5738711004 Marvell Technology Inc. CDR
3 CA03209E1025 Amphenol Corp. CDR
4 CA23347K1093 D.R.Horton Inc. CDR
5 CA35671T1003 Freeport-McMoRan Inc. CDR
6 CA48257V1004 KLA Corp. CDR
7 IE0003YHD8K8 Octave Intelligence PLC
8 CA0049591021 ACT Energy Technologies Ltd.
9 US23834J2015 Dave Inc.
10 AU0000397960 Linq Minerals Ltd.
11 CA7459371026 Purecore Metals Inc.
12 CA8636701051 Stryker Corp. CDR
13 CA0566002089 Badlands Resources Inc.R
14 DE000A41YEV7 DATAGROUP SE
15 AU0000471252 Lac Gold Ltd.
16 DK0064983373 Newcap Holding A/S
17 CH1548235246 Swissquote Group Holding S.A.
Anleihen/ETF/ETP
1 AU3SG0003395 Australian Capital Territory
2 CH1552014370 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG
3 CH1564488596 Polen, Republik
4 NO0013752741 TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
5 NO0013752873 TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH
6 XS3391836510 Finnvera PLC
7 EU000A1Z99Z8 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
8 DE000HEL0WN9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0V86 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0V78 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0V60 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 LU3299677271 Amundi Euro Stoxx 50 Target Income UCITS ETF
13 LU3299677438 Amundi Nasdaq-100 Target Income UCITS ETF
I14 E0001T0BHM5 Franklin US Income Equity Focus UCITS ETF
15 IE0002LUYGW0 Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF
16 DE000A4AT2X6 VanEck Hyperliquid ETN
© 2026 Xetra Newsboard