Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE 27.05.2026 DE000A41YEV7 DATAGROUP SE 28.05.2026 Tausch 1:1
AU000000ADV3 Lac Gold Ltd. 27.05.2026 AU0000471252 Lac Gold Ltd. 28.05.2026 Tausch 1:1
DK0010212570 Newcap Holding A/S 27.05.2026 DK0064983373 Newcap Holding A/S 28.05.2026 Tausch 2000:1
CH0010675863 Swissquote Group Holding S.A. 27.05.2026 CH1548235246 Swissquote Group Holding S.A. 28.05.2026 Tausch 1:10
CA0566001099 Badlands Resources Inc. 27.05.2026 CA0566002089 Badlands Resources Inc. 28.05.2026 Tausch 3,5:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE 27.05.2026 DE000A41YEV7 DATAGROUP SE 28.05.2026 Tausch 1:1
AU000000ADV3 Lac Gold Ltd. 27.05.2026 AU0000471252 Lac Gold Ltd. 28.05.2026 Tausch 1:1
DK0010212570 Newcap Holding A/S 27.05.2026 DK0064983373 Newcap Holding A/S 28.05.2026 Tausch 2000:1
CH0010675863 Swissquote Group Holding S.A. 27.05.2026 CH1548235246 Swissquote Group Holding S.A. 28.05.2026 Tausch 1:10
CA0566001099 Badlands Resources Inc. 27.05.2026 CA0566002089 Badlands Resources Inc. 28.05.2026 Tausch 3,5:1
© 2026 Xetra Newsboard