Das Instrument 1SQ CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument 1SQ CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument E1A AU000000ADV3 ARDIDEN LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument E1A AU000000ADV3 ARDIDEN LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument 25N DK0010212570 NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026The instrument 25N DK0010212570 NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 27.05.2026Das Instrument Z4F JP3782910008 POWERX INC. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument Z4F JP3782910008 POWERX INC. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument 26Q NO0010715394 ABL GROUP ASA NA NK-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument 26Q NO0010715394 ABL GROUP ASA NA NK-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument LEG DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument LEG DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument NNGF GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument D6H DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument D6H DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument CRB SE0015193529 CIRCHEM AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument CRB SE0015193529 CIRCHEM AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument ELXC SE0016589188 ELECTROLUX B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument ELXC SE0016589188 ELECTROLUX B EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026Das Instrument ELX0 SE0016589170 ELECTROLUX A SK 2,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.05.2026 und ex Kapitalmassnahme am 28.05.2026The instrument ELX0 SE0016589170 ELECTROLUX A SK 2,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.05.2026 and ex capital adjustment on 28.05.2026