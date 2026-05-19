Medieninformation - Gland, 19. Mai 2026
Durchführung des 1:10-Aktiensplits der Swissquote-Aktie
Gemäss dem entsprechenden Beschluss, den die Aktionärinnen und Aktionäre anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Swissquote Group Holding AG vom 7. Mai 2026 genehmigt haben, wird der 1:10-Aktiensplit des Nennwerts der Namenaktien der Swissquote Group Holding AG (die « Swissquote-Aktien ») wie folgt durchgeführt:
- Am 26. Mai 2026 wird der Aktiensplit im Handelsregister eingetragen, wodurch sich die Anzahl der Swissquote-Aktien (von derzeit 15 '328 '170) auf 153 '281'700 erhöhen und der Nennwert der Swissquote-Aktie CHF 0.02 (im Vergleich zu derzeit CHF 0.20) betragen wird;
- Die gesplitteten Swissquote-Aktien werden ab dem 28. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange unter einer neuen Schweizer Valorennummer (154823524) und ISIN (CH1548235246) gehandelt. Der Eröffnungskurs wird unter Bezugnahme auf den Schlusskurs des Vortages, geteilt durch 10, festgelegt;
- Die Depotbanken sind dafür verantwortlich, den Aktiensplit ab dem 28. Mai 2026 in den Konten ihrer Kunden und Kundinnen zu berücksichtigen. Aktionäre und Aktionärinnen können sich für weitere Informationen an ihre Depotbank wenden.
Kontakt für Medien
Nadja Keller, Assistant to CEO / Media Relations Manager
Telefon +41 44 825 88 01, mediarelations@swissquote.ch
Durchführung des 1:10-Aktiensplits der Swissquote-Aktie
Gemäss dem entsprechenden Beschluss, den die Aktionärinnen und Aktionäre anlässlich der ordentlichen Generalversammlung der Swissquote Group Holding AG vom 7. Mai 2026 genehmigt haben, wird der 1:10-Aktiensplit des Nennwerts der Namenaktien der Swissquote Group Holding AG (die « Swissquote-Aktien ») wie folgt durchgeführt:
- Am 26. Mai 2026 wird der Aktiensplit im Handelsregister eingetragen, wodurch sich die Anzahl der Swissquote-Aktien (von derzeit 15 '328 '170) auf 153 '281'700 erhöhen und der Nennwert der Swissquote-Aktie CHF 0.02 (im Vergleich zu derzeit CHF 0.20) betragen wird;
- Die gesplitteten Swissquote-Aktien werden ab dem 28. Mai 2026 an der SIX Swiss Exchange unter einer neuen Schweizer Valorennummer (154823524) und ISIN (CH1548235246) gehandelt. Der Eröffnungskurs wird unter Bezugnahme auf den Schlusskurs des Vortages, geteilt durch 10, festgelegt;
- Die Depotbanken sind dafür verantwortlich, den Aktiensplit ab dem 28. Mai 2026 in den Konten ihrer Kunden und Kundinnen zu berücksichtigen. Aktionäre und Aktionärinnen können sich für weitere Informationen an ihre Depotbank wenden.
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