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WKN: 896895 | ISIN: US1152361010 | Ticker-Symbol: BTW
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08.05.26 | 21:56
47,960 Euro
+0,08 % +0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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BROWN & BROWN INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BROWN & BROWN INC 5-Tage-Chart
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47,76047,94008:17
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AAK
AAK AB Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AAK AB23,800-3,64 %
AMG CRITICAL MATERIALS NV39,500+2,70 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC140,000,00 %
BROWN & BROWN INC47,960+0,08 %
CAMBI ASA1,9200,00 %
CAPITAL BANCORP INC25,4000,00 %
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP16,900-2,31 %
CARTER BANKSHARES INC20,4000,00 %
DRAEGERWERK AG & CO KGAA89,80-1,32 %
DYNAVOX GROUP AB7,695-1,28 %
FIDUCIAL REAL ESTATE SA164,00-1,20 %
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC30,4000,00 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR35,200-1,12 %
H2O AMERICA46,6000,00 %
HANOVER BANCORP INC23,330+0,26 %
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SPA5,8500,00 %
INTRED SPA9,1000,00 %
KINGSTONE COMPANIES INC15,445-0,42 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV9,550-2,55 %
LOGISTEA AB1,2550,00 %
LOGISTEA AB B1,2520,00 %
MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION23,800-0,83 %
MEDALLION FINANCIAL CORP7,8500,00 %
PORTO AVIATION GROUP SPA8,7500,00 %
PPG INDUSTRIES INC93,56+0,58 %
RACING FORCE SPA4,8300,00 %
SAGAX AB B16,550-1,02 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION98,50-1,50 %
SWISS LIFE HOLDING AG927,40-4,25 %
TALLINNA VESI AS11,3500,00 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST18,6300,00 %
TPG INC37,100-1,41 %
UNITED OVERSEAS INSURANCE LTD5,3500,00 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA34,640-4,76 %
VILLEROY & BOCH AG17,000-1,16 %
WILLIS LEASE FINANCE CORPORATION192,000,00 %
ZIGNAGO VETRO SPA7,2000,00 %
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