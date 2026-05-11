|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AAK AB
|SE0011337708
|9,35 SEK
|0,8604 EUR
|AMG CRITICAL MATERIALS NV
|NL0000888691
|-
|0,2 EUR
|ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC
|US04247X1028
|0,339 USD
|0,2876 EUR
|AVOLTA AG ADR
|US26433T1088
|0,1456 USD
|0,1236 EUR
|BROWN & BROWN INC
|US1152361010
|0,165 USD
|0,14 EUR
|CAMBI ASA
|NO0010078850
|0,3 NOK
|0,0276 EUR
|CAPITAL BANCORP INC
|US1397371006
|0,12 USD
|0,1018 EUR
|CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP
|MHY004081078
|0,15 USD
|0,1272 EUR
|CARTER BANKSHARES INC
|US1461031064
|0,1 USD
|0,0848 EUR
|DRAEGERWERK AG & CO KGAA
|DE0005550636
|-
|2,27 EUR
|DRAEGERWERK AG & CO KGAA ST
|DE0005550602
|-
|2,21 EUR
|DYNAVOX GROUP AB
|SE0017105620
|0,5 SEK
|0,046 EUR
|FIDUCIAL REAL ESTATE SA
|FR0000060535
|-
|3,8 EUR
|FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC
|US32055Y2019
|0,47 USD
|0,3988 EUR
|GRUPO FINANCIERO GALICIA SA ADR
|US3999091008
|0,6229 USD
|0,5285 EUR
|H2O AMERICA
|US7843051043
|0,44 USD
|0,3733 EUR
|HANOVER BANCORP INC
|US4107091096
|0,1 USD
|0,0848 EUR
|INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI SPA
|IT0005416281
|-
|0,3 EUR
|INTRED SPA
|IT0005337818
|-
|0,06 EUR
|KINGSTONE COMPANIES INC
|US4967191051
|0,05 USD
|0,0424 EUR
|KONINKLIJKE BAM GROEP NV
|NL0000337319
|-
|0,3 EUR
|LOGISTEA AB
|SE0017131329
|0,05 SEK
|0,0046 EUR
|LOGISTEA AB B
|SE0017131337
|0,05 SEK
|0,0046 EUR
|MAGYAR TELEKOM PLC ADR
|US55977M1045
|0,4773 USD
|0,405 EUR
|MATTHEWS INTERNATIONAL CORPORATION
|US5771281012
|0,255 USD
|0,2163 EUR
|MEDALLION FINANCIAL CORP
|US5839281061
|0,14 USD
|0,1187 EUR
|PORTO AVIATION GROUP SPA
|IT0005545238
|-
|0,085 EUR
|PPG INDUSTRIES INC
|US6935061076
|0,71 USD
|0,6024 EUR
|RACING FORCE SPA
|IT0005466963
|-
|0,095 EUR
|SAGAX AB A
|SE0004635878
|3,7 SEK
|0,3405 EUR
|SAGAX AB B
|SE0005127818
|3,7 SEK
|0,3405 EUR
|SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION
|US81725T1007
|0,41 USD
|0,3478 EUR
|SWISS LIFE HOLDING AG
|CH0014852781
|36,5 CHF
|39,8854 EUR
|TALLINNA VESI AS
|EE3100026436
|-
|0,57 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0883 EUR
|TPG INC
|US8726571016
|0,59 USD
|0,5006 EUR
|UNITED OVERSEAS INSURANCE LTD
|SG1M91002014
|0,195 SGD
|0,1305 EUR
|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
|FR0000124141
|-
|1,5 EUR
|VILLEROY & BOCH AG
|DE0007657231
|-
|0,85 EUR
|WILLIS LEASE FINANCE CORPORATION
|US9706461053
|0,4 USD
|0,3394 EUR
|ZIGNAGO VETRO SPA
|IT0004171440
|-
|0,22 EUR
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