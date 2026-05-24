Die Drägerwerk-Aktie (ISIN DE0005550636) gehörte in Kalenderwoche 21 zu den stärksten Werten im SDAX. Im Wochenverlauf legte das Papier um 13,81 Prozent zu und schloss am Freitag bei 92,30 Euro. Das Wochenhoch wurde im Xetra-Handel bei 93,50 Euro erreicht. Damit rückte Drägerwerk als klarer Wochengewinner im SDAX in den Fokus vieler Anleger. Status der Drägerwerk-AktieAktuell zählt die Drägerwerk-Aktie nicht zu den laufenden RuMaS-Empfehlungen. Wer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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