Drägerwerk (Dräger) erhielt zusätzliche Rückerstattungen in Höhe von 14,2 Mio. EUR, einschließlich Zinsen, und hob seine EBIT-Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 6,0%-8,0% von zuvor 5,5%-7,5% an. Wir fügen die bestätigte Zahlung sowie den unteren Bereich einer weiteren potenziellen Rückerstattung von 7 Mio. bis 9 Mio. EUR zu unseren Schätzungen hinzu, was das EBIT für das Geschäftsjahr 2026E um 21,2 Mio. EUR auf 277 Mio. EUR erhöht. Der Umsatz bleibt unverändert bei 3.659 Mio. EUR, was eine EBIT-Marge von 7,6% impliziert. Angesichts von zwei erfolgreichen Rückerstattungen sehen wir eine angemessene Wahrscheinlichkeit für eine dritte Zahlung. Wir bestätigen die Kaufempfehlung (BUY) und erhöhen unser Kursziel auf 114,00 EUR von zuvor 113,00 EUR, was etwa 1,13 EUR pro Aktie an zusätzlichem EBIT vor Steuereffekten widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/draegerwerk-ag-co-kgaa
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