Die Drägerwerk-Vorzugsaktie hat seit Anfang Juli etwa +37% zugelegt und notiert am Montag aktuell bei 110 €. Damit erreicht sie den höchsten Stand seit mehreren Jahren. Nach den starken Kursgewinnen stellt sich die Frage: Ist jetzt eine Gewinnmitnahme sinnvoll oder besitzt die Aktie weiteres Potenzial? EBIT mehr als verdreifacht Nach einem starken ersten Quartal setzte sich die positive Entwicklung auch im zweiten Quartal fort. In den ersten sechs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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