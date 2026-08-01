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WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
31.07.26 | 17:35
46,730 Euro
-0,79 % -0,370
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
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EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
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MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
46,56547,00031.07.
46,57546,97031.07.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ATOSS SOFTWARE
ATOSS SOFTWARE SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ATOSS SOFTWARE SE84,20-1,64 %
BECHTLE AG36,100-0,17 %
DRAEGERWERK AG & CO KGAA109,40+2,63 %
GERRESHEIMER AG27,540-1,01 %
HOCHTIEF AG443,20+0,09 %
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG23,000-1,29 %
KRONES AG111,40-3,30 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG46,730-0,79 %
MUTARES SE & CO KGAA26,700-1,11 %
NEMETSCHEK SE58,05+0,09 %
RHEINMETALL AG1.140,00+0,04 %
STEYR MOTORS AG35,220-4,81 %
TEAMVIEWER SE5,990+0,59 %
VILLEROY & BOCH AG15,700+0,96 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.