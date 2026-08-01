Aktien - diese Woche hat einige überrascht - es standen Zahlen der Big Tech's an, die grösstenteils überzeugen konnten. Und beim Irankrieg hoffen alle trotz gegenläufiger Taten auf eine Lösung - irgendwann. Ölpreise? Trotz Hormussperre relativ verhalten. Dazu ein FED-Chef, der sich nicht in die Karten schauen lässt. Eigentlich nicht das Umfeld für neue Rekordstände - insbesondere da es auch einige Enttäuschungen gab. Unsicherheit durch lesitungsfähige Ki's aus China, entstehen eines staatlich finanzierten ASML-Konkurrenten im Reich der Mitte. Oder eben schlechte Zahlen, wie bei Adidas, Google ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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