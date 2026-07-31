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zukunftsbilanzen.de
31.07.2026 06:46 Uhr
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Neu im Index und gleich abgestraft: Hochtief, Almonty Industries, AT&S und Marvell Technology im Härtetest

Eine Indexaufnahme gilt als Ritterschlag. Doch Ende Juni wurde sie für gleich vier Börsenstars zur Falle. Wer auf DAX-Neuling Hochtief, den Wolfram-Hoffnungsträger Almonty Industries oder die KI-Raketen AT&S und Marvell Technology setzte, erlitt innerhalb weniger Wochen zweistellige Kursverluste. Kein Zufall, sondern ein Mechanismus, den Anleger kennen sollten - und aus dem sich womöglich neue Einstiegschancen ergeben. Wir haben die vier Aktien unter die Lupe genommen und die aktuellen Notierungen mit den Kurszielen der Analysten verglichen.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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