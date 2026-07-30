Nach dem brutalen Ausverkauf melden sich US-Chip- und KI-Aktien am Donnerstag eindrucksvoll zurück. Marvell erholt sich im deutschen Handel vom Tagestief bei 140 Euro bis auf 153 Euro. Lam Research, Astera Labs gewinnen zweistellig, ebenso die KI-Infrastrukturwerte Nebius und CoreWeave. Doch die hohen Tagesgewinne müssen im Kontext der massiven Verluste der vergangenen Wochen gesehen werden.Rückenwind liefern unter anderem die starken Microsoft-Zahlen. Der überzeugende Cloud-Ausblick dämpft zumindest ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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