Die USA wollen chinesisches Wolfram ersetzen - welche Projekte jetzt in den Fokus rücken

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Während die USA und Europa ihre Verteidigungsausgaben erhöhen und Milliarden in neue Lieferketten investieren, rückt ein Rohstoff zunehmend in den Mittelpunkt strategischer Überlegungen: Wolfram. Das Metall ist unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Raketensysteme, Flugzeugtriebwerke, Halbleiter und industrielle Hochleistungswerkzeuge. Gleichzeitig stammen rund 80 Prozent der weltweiten Förderung aus China - eine Abhängigkeit, die westliche Regierungen zunehmend als sicherheitspolitisches Risiko betrachten.

Diese Sorge ist nicht neu, hat sich in den vergangenen Monaten jedoch deutlich verschärft. China hat seine Exportkontrollen für Wolfram ausgeweitet und den Zugang zu einem Rohstoff eingeschränkt, der sowohl zivil als auch militärisch genutzt wird. Marktbeobachter berichten von einem deutlichen Rückgang der chinesischen Exportmengen, während gleichzeitig die Nachfrage aus Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie der Halbleiterindustrie weiter steigt. Das Ergebnis ist ein zunehmend angespanntes Marktumfeld mit steigenden Preisen und wachsendem Interesse an alternativen Bezugsquellen außerhalb Chinas.

Strategische Rohstoffe gewinnen an Bedeutung

Die Reaktion westlicher Regierungen fällt entsprechend deutlich aus. Die USA treiben den Aufbau strategischer Rohstoffreserven voran und wollen ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten reduzieren. Parallel verfolgt die Europäische Union mit dem Critical Raw Materials Act ähnliche Ziele. Für Investoren bedeutet dies, dass kritische Rohstoffe nicht mehr allein nach klassischen Marktzyklen bewertet werden, sondern zunehmend auch nach ihrer geopolitischen Bedeutung.

Besonders Wolfram nimmt dabei eine Sonderstellung ein. Anders als bei vielen anderen Industriemetallen existieren für zahlreiche Hochleistungsanwendungen kaum wirtschaftlich sinnvolle Alternativen. Gleichzeitig sprechen Marktanalysten inzwischen von einem strukturellen Angebotsdefizit, das durch steigende Verteidigungsausgaben und den Ausbau westlicher Industrieproduktion zusätzlich verschärft werden könnte.

Almonty zeigt, wohin sich der Markt entwickelt

Wie stark sich die Wahrnehmung des Sektors verändert hat, zeigt das Beispiel von Almonty Industries (ISIN: CA0203987072). Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entwickelt das Unternehmen eines der weltweit wichtigsten Wolframprojekte außerhalb Chinas. Nach Unternehmensangaben könnte Almonty bis 2027 rund 40 Prozent der weltweiten Wolframversorgung außerhalb Chinas liefern und gilt inzwischen als zentraler Baustein beim Aufbau westlicher Lieferketten.

Mit dem wachsenden Interesse an Produzenten rücken nun auch Explorationsunternehmen stärker in den Fokus. Historisch richtet sich die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte häufig auf Projekte in etablierten Bergbauregionen, sobald ein Rohstoff strategisch an Bedeutung gewinnt.

Kanada rückt bei Wolfram stärker in den Fokus

Zu diesen Regionen gehört die kanadische Provinz New Brunswick. Das dort gelegene Sisson-Wolframprojekt wurde Ende 2025 von der kanadischen Regierung als eines der ersten "Nation-Building Projects" eingestuft und unterstreicht die zunehmende Bedeutung sicherer Rohstoffversorgung für Nordamerika.

Direkt westlich dieser Lagerstätte liegt das Sisson-West-Projekt von Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098). Das Unternehmen hat in diesem Jahr umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und elektromagnetische Untersuchungen abgeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens weisen die Ergebnisse auf eine klar definierte magnetische Anomalie hin, die geologische Merkmale mit der benachbarten Sisson-Wolfram-Molybdän-Lagerstätte teilt. Auf Basis dieser Resultate bereitet Makenita nun ein erstes Bohrprogramm vor.

Gleichzeitig verweist das Unternehmen auf seine vergleichsweise schlanke Kapitalstruktur mit etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien sowie auf weitere Explorationsarbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2026. Ob sich daraus tatsächlich wirtschaftlich bedeutende Mineralisierungen entwickeln, werden allerdings erst die geplanten Bohrungen zeigen. Das Unternehmen weist selbst darauf hin, dass Ergebnisse benachbarter Lagerstätten keine Rückschlüsse auf die eigenen Konzessionen zulassen.

Fest steht jedoch, dass sich der Wolframmarkt grundlegend verändert hat. Was über Jahrzehnte als Nischenmetall galt, entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Rohstoff für Verteidigung, Hochtechnologie und industrielle Wertschöpfung. Während Produzenten wie Almonty bereits vom Aufbau westlicher Lieferketten profitieren, könnten Explorationsunternehmen in aussichtsreichen Regionen künftig ebenfalls verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Ob Makenita zu diesen Unternehmen gehören wird, bleibt offen - der geopolitische Rückenwind für den Wolframsektor dürfte jedoch vorerst bestehen bleiben.

Quellen:

https://www.autonocion.com/us/china-tungsten-us-metal/

https://www.makenitaresources.com/

https://almonty.com/

https://seekingalpha.com/article/4883358-almonty-industries-ride-the-tungsten-supercycle

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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