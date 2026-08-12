Milliardär setzt erneut auf natürlichen Wasserstoff: Was Sprotts jüngstes MAX-Power-Investment für Makenita Resources bedeutet

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Der milliardenschwere Rohstoffinvestor Eric Sprott setzt erneut auf eines der jüngsten Investmentthemen im Rohstoffsektor.

Nachdem Sprott im Mai bereits 25 Mio. CAD in MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) investiert hatte, stellt er nun weitere 10 Mio. CAD im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 2,50 CAD je Einheit bereit. Nach Abschluss der Transaktion wird sich sein Anteil an MAX Power auf unverwässerter Basis von 17,6% auf 19,5% erhöhen.

Damit belaufen sich Sprotts Investitionen aus den beiden Platzierungen innerhalb nur weniger Monate auf insgesamt 35 Mio. CAD.

Für Anleger, die das Thema natürlicher Wasserstoff verfolgen, könnte jedoch der Zeitpunkt des Investments noch interessanter sein als dessen Höhe. MAX Power führt derzeit kommerzielle Validierungsbohrungen bei seiner Lawson-Entdeckung in Saskatchewan durch - und die jüngsten Bohrungen sind weiterhin auf Kluftsysteme mit erhöhten Konzentrationen von natürlichem Wasserstoff gestoßen.

Wenn einer der bekanntesten Rohstoffinvestoren Kanadas sein Engagement ausgerechnet während der laufenden Exploration erhöht, stellt sich die Frage: Was könnte dies für die gesamte Natural-Hydrogen-Story in Saskatchewan und für benachbarte Explorer wie Makenita Resources bedeuten?

Sprott erhöht seinen Einsatz, während Lawson voranschreitet

MAX Power versucht derzeit, das zu etablieren, was das Unternehmen als weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff bezeichnet.

Die Bohrung Lawson 2-24 liegt 2,4 Kilometer von der ursprünglichen Lawson-Entdeckung entfernt und ist die erste Bohrung eines mehrteiligen kommerziellen Validierungsprogramms.

Die bisherigen Ergebnisse sind ermutigend.

MAX Power meldete über eine Strecke von rund 858 Metern kontinuierlich erhöhte Messwerte für natürlichen Wasserstoff. In den jüngsten Bohrkernen wurden weitere wasserstoffreiche Klüfte durchteuft, wobei die bislang höchsten Gasdetektionswerte bei Lawson gemessen wurden.

Die Bohrungen wurden über die ursprünglich geplante Tiefe von 2.400 Metern hinaus fortgesetzt. Neben den Wasserstoffwerten meldete das Unternehmen auch Heliumspitzen. Die ersten 120 Meter des gewonnenen Bohrkerns wurden zur detaillierten Analyse an ein Labor geschickt.

Entscheidend wird nun die nächste Phase sein: die Fertigstellung und Erprobung der Bohrung. Förderraten, Druck, Wasserstoffkonzentrationen und das Verhalten des Reservoirs werden letztlich darüber entscheiden, ob sich Lawson von einer Explorationsentdeckung zu einem kommerziell tragfähigen Energieprojekt entwickeln kann.

Das muss erst noch bewiesen werden. Doch Sprotts Entscheidung, weitere 10 Mio. CAD zu investieren, bevor dieser Prozess abgeschlossen ist, stellt ein wichtiges Vertrauenssignal für das Unternehmen und das übergeordnete Investmentthema dar.

Von einer einzelnen Entdeckung zu einem möglichen neuen Distrikt?

Die Ambitionen von MAX Power gehen deutlich über eine einzelne Bohrung hinaus.

Das Unternehmen kontrolliert Genehmigungen für rund 1.852 Quadratkilometer in den Projekten Lawson und Aurora. Zusammen bilden diese einen zusammenhängenden, etwa 90 Kilometer langen Korridor innerhalb des größeren Genesis Trends in Saskatchewan.

Das Management geht davon aus, dass in der Region potenziell mehrere natürliche Wasserstoffsysteme vorkommen könnten.

Genau hier wird die Geschichte für Rohstoffinvestoren besonders interessant.

Die Geschichte des Bergbaus zeigt: Beginnt eine bedeutende Entdeckung, einen neuen geologischen Distrikt zu bestätigen, richtet sich das Interesse der Anleger häufig nicht mehr ausschließlich auf das Unternehmen, das die ursprüngliche Entdeckung gemacht hat. Ein ähnliches Muster war bereits bei Lithium, Uran, Gold und Seltenen Erden zu beobachten.

Anleger fragen dann nicht mehr nur, wer die Entdeckung gemacht hat, sondern auch: Wer kontrolliert die aussichtsreichen Flächen in unmittelbarer Nähe?

Makenita baut Position auf 116.149 Acres aus

Damit rückt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) in den Fokus.

Während MAX Power Lawson weiterentwickelt hat, konnte Makenita seine eigene Landposition in Saskatchewan erheblich ausbauen.

Im Juni hat das Unternehmen sein Serpentinization Iron-Magnetite Project von 51.304 Acres auf 116.149 zusammenhängende Acres mehr als verdoppelt. Damit verfügt Makenita über ein großflächiges Landpaket, das direkt an MAX Power angrenzt.

Die geologische These basiert auf dem Prozess der Serpentinisierung.

Unter bestimmten geologischen Bedingungen kann bei der Reaktion von Wasser mit eisenreichen Gesteinen natürlich vorkommender Wasserstoff entstehen. Makenitas Projekt in Saskatchewan zielt auf Eisen- und Magnetitformationen ab, die nach Einschätzung des Managements daher zusätzliches Potenzial für natürlichen Wasserstoff bieten könnten.

Dabei ist eine wichtige Unterscheidung notwendig: Makenita hat auf seinem Projekt bislang keine Entdeckung von natürlichem Wasserstoff gemeldet. Die Ergebnisse von MAX Power können nicht einfach auf benachbarte Gebiete übertragen werden, und es sind noch umfangreiche Explorationsarbeiten erforderlich.

Doch die Investmentthese wird zunehmend nachvollziehbar.

MAX Power investiert erhebliche Mittel, um zu untersuchen, ob Saskatchewan kommerziell nutzbare Vorkommen von natürlichem Wasserstoff beherbergen kann. Sprott hat mittlerweile über zwei Platzierungen insgesamt 35 Mio. CAD in MAX Power investiert. Gleichzeitig hat sich Makenita mehr als 116.000 zusammenhängende Acres direkt angrenzend an MAX Power gesichert und verfügt dabei mit etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien weiterhin über eine vergleichsweise schlanke Kapitalstruktur.

Für einen Explorer in einem frühen Entwicklungsstadium könnte diese Kombination einen erheblichen Hebel bieten, sollten zukünftige Explorationsarbeiten positive Ergebnisse liefern.

Was sagt Sprotts jüngstes Investment den Anlegern?

Sprotts zusätzliche Investition von 10 Mio. CAD beweist weder, dass Lawson kommerziell tragfähig sein wird, noch dass sich auf Makenitas benachbartem Projekt Wasserstoff befindet.

Sie liefert jedoch ein weiteres Signal dafür, dass erfahrenes Rohstoffkapital das Thema natürlicher Wasserstoff zunehmend ernst nimmt.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt. Sprott tätigt nicht einfach ein erstes Investment, bevor die Bohrungen überhaupt begonnen haben. Er erhöht seine Position, nachdem MAX Power bereits eine Entdeckung gemacht hat und während das Unternehmen neue Daten aus seinem kommerziellen Validierungsprogramm gewinnt.

Sollte Lawson weitere Fortschritte in Richtung einer kommerziellen Validierung machen, könnte sich das Interesse der Anleger zunehmend von einer einzelnen Entdeckung auf das größere Potenzial Saskatchewans ausweiten.

Und an den Rohstoffmärkten ist genau das häufig der Moment, in dem die Unternehmen, die die Flächen direkt neben einer bedeutenden Entdeckung kontrollieren, für Anleger deutlich interessanter werden.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.maxpowermining.com/first-well-of-lawson-commercial-validation-drill-program-still-in-progress-encounters-continuous-natural-hydrogen-readings-over-831-meters-and-highest-readings-to-date-in-major-basement-c/

https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/makenita-resources-significantly-increases-saskatchewan-070100949.html

https://www.youtube.com/watch?v=R23r_lTEgbQ&t=2s

https://www.nasdaq.com/press-release/rev-closes-4-million-private-placement-eric-sprott-accelerate-helium-and-natural

https://www.mining.com/sprott-invests-7m-in-max-power-mining/

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098