MAX Power stößt im neuen Bohrprogramm auf Wasserstoff - Makenita verdoppelt Projektfläche

Anzeige / Werbung

Natürlicher Wasserstoff entwickelt sich von einer geologischen Theorie zu einem der derzeit am genauesten beobachteten kommerziellen Tests im Rohstoffsektor. In Saskatchewan hat MAX Power Mining kontinuierliche Wasserstoffmessungen aus einer neuen Step-out-Bohrung gemeldet, während der benachbarte Explorer Makenita Resources seine regionale Projektfläche mehr als verdoppelt hat.

Zusammen verstärken diese Entwicklungen das Interesse von Investoren an einer Region, die sich zu einem völlig neuen nordamerikanischen Energie-Distrikt entwickeln könnte.

MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) bohrt derzeit Lawson 2-24, die erste Bohrung eines mehrstufigen kommerziellen Validierungsprogramms im Lawson Complex. Die Bohrung befindet sich rund 2,4 Kilometer von Lawson 15-19 entfernt, wo das Unternehmen zuvor Kanadas erstes unterirdisches natürliches Wasserstoffsystem bestätigt hatte.

Das jüngste Bohrupdate deutet darauf hin, dass sich dieses System deutlich über die ursprüngliche Entdeckung hinaus erstrecken könnte.

Bei einer gemessenen Tiefe von 2.370 Metern berichtete MAX Power, dass die Bohrausrüstung die bislang höchsten natürlichen Wasserstoffwerte bei Lawson registriert habe. Über eine Strecke von rund 831 Metern, beginnend in einer Tiefe von 1.539 Metern, lagen die Wasserstoffmessungen nahezu durchgehend über den Hintergrundwerten und nahmen an Intensität zu, je näher die Bohrung dem Grundgebirgskomplex kam.

Das Unternehmen meldete zudem eine wasserstoffreiche Bruchzone innerhalb des Grundgebirges, woraufhin beschlossen wurde, die Bohrung weiter zu vertiefen. Nach Angaben von MAX Power waren die Wasserstoffmessungen bei Lawson 2 stärker als jene in der ursprünglichen Entdeckungsbohrung.

Das ist von Bedeutung, denn das aktuelle Programm soll nicht lediglich bestätigen, dass Wasserstoff vorhanden ist. MAX Power versucht festzustellen, ob Lawson über die erforderlichen Flussraten, Konzentrationen, Druckverhältnisse, Kontinuität und Größe verfügt, um eine potenzielle kommerzielle Entwicklung zu ermöglichen.

Chief Geoscientist Steve Halabura bezeichnete die neue Bohrung als einen wichtigen Schritt zur Verringerung des geologischen Risikos. Ein nach der Verrohrung geplantes Komplettierungsprogramm soll entscheidende Messdaten liefern, um Flussraten, Volumen und Wasserstoffkonzentrationen bewerten zu können.

Die Ergebnisse untermauern zudem die Interpretation von MAX Power, wonach Lawson ein potenziell großes System darstellen könnte. Frühere 3D-Seismikuntersuchungen identifizierten eine strukturelle Falle mit einer Fläche von rund 14 Quadratkilometern. Das Management geht davon aus, dass sich die ursprüngliche Entdeckung möglicherweise am Rand einer deutlich größeren Akkumulation befindet.

Das Interesse der Investoren an dem Unternehmen wurde bereits durch den milliardenschweren Rohstoffinvestor Eric Sprott verstärkt, der eine Finanzierung über 25 Millionen C$ anführte und anschließend rund 19% an MAX Power hielt.

Sprott unterstützt auch andere Unternehmen, die in den Northern Great Plains nach Helium und natürlichem Wasserstoff suchen. Im Juni beteiligte er sich an einer Finanzierung von REV Exploration über 4 Millionen C$ und erhöhte damit seinen nicht verwässerten Anteil auf rund 18,1%. REV konzentriert sich auf Helium und Wasserstoff beim Aden-Dome-Projekt an der Grenze zwischen Alberta und Montana und hält zudem eine bedeutende Beteiligung an MAX Power.

Diese Transaktionen deuten darauf hin, dass sich erfahrenes Rohstoffkapital zunehmend entlang eines breiteren Wasserstoff- und Heliumkorridors positioniert, anstatt sich ausschließlich auf ein einzelnes Explorationsprojekt zu konzentrieren.

Für kleinere Explorer könnte dieses wachsende Interesse neue Chancen eröffnen - insbesondere für Unternehmen, die große Landpositionen in unmittelbarer Nähe aktiver Entdeckungen kontrollieren.

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan inzwischen von 51.304 Acres auf 116.149 zusammenhängende Acres erweitert. Das großflächige Projekt grenzt direkt an die Liegenschaften von MAX Power.

Das Projekt gilt in erster Linie als aussichtsreich für Eisen und Magnetit. Seine Bedeutung für natürlichen Wasserstoff ergibt sich jedoch aus dem als Serpentinisierung bekannten geologischen Prozess. Unter bestimmten Bedingungen kann bei der Reaktion von Wasser mit eisenreichen Gesteinen auf natürliche Weise Wasserstoff entstehen. Makenita geht daher davon aus, dass seine magnetithaltigen Formationen zusätzliches Potenzial für natürlichen Wasserstoff bieten könnten. Die Exploration befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium, und auf den Liegenschaften des Unternehmens wurde bislang keine Wasserstoffentdeckung bestätigt.

Der Zeitpunkt der Erweiterung ist bemerkenswert. Makenita vergrößerte seine Landposition, bevor MAX Power stärkere Wasserstoffmessungen aus einer Step-out-Bohrung meldete, die sich 2,4 Kilometer von der ursprünglichen Lawson-Entdeckung entfernt befindet.

Das Management bereitet nun erste Arbeitsprogramme für das Projekt in Saskatchewan vor. Bei nur etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien argumentiert das Unternehmen, dass ein Explorationserfolg einen bedeutenden Einfluss auf seine Bewertung haben könnte.

Makenita bietet über sein Sisson West Tungsten Project in New Brunswick, das direkt an die Sisson-Lagerstätte von Northcliff Resources grenzt, zusätzlich Zugang zu einem zweiten strategischen Rohstoffthema. Der unmittelbare Fokus des Marktes dürfte jedoch zunächst auf Saskatchewan liegen, während MAX Power sein kommerzielles Validierungsprogramm vorantreibt.

Wichtige Fragen bleiben offen. Kontinuierliche Wasserstoffmessungen allein belegen noch keine kommerziell nutzbare Ressource. Investoren benötigen weiterhin Nachweise für nachhaltige Flussraten, Reservoirvolumen, wirtschaftlich gewinnbare Konzentrationen und attraktive Projektökonomie.

Dennoch liefern die Ergebnisse von Lawson 2 einen wichtigen Hinweis darauf, dass sich das natürliche Wasserstoffsystem über die ursprüngliche Entdeckungsbohrung hinaus erstrecken könnte. Während MAX Power seine Bohrungen weiter vertieft und Makenita seine angrenzende Landposition auf mehr als 116.000 Acres ausgebaut hat, stellt sich für Investoren zunehmend die Frage, ob sich Saskatchewan zu mehr entwickelt als lediglich einer Explorationsstory eines einzelnen Unternehmens.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.maxpowermining.com/first-well-of-lawson-commercial-validation-drill-program-still-in-progress-encounters-continuous-natural-hydrogen-readings-over-831-meters-and-highest-readings-to-date-in-major-basement-c/

https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/makenita-resources-significantly-increases-saskatchewan-070100949.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post MAX Power stößt im neuen Bohrprogramm auf Wasserstoff - Makenita verdoppelt Projektfläche appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098