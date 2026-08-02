Der nächste Rohstoffboom? Unternehmen entdecken natürlichen Wasserstoff nicht mehr zufällig

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Über Jahrzehnte hatten die bedeutendsten Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff weltweit eines gemeinsam: Niemand hatte tatsächlich gezielt danach gesucht.

Vom Bourakébougou-Feld in Mali bis zum gewaltigen Lorraine-Becken in Frankreich wurde natürlich vorkommender Wasserstoff eher zufällig entdeckt, während Geologen eigentlich nach anderen Rohstoffen suchten. Die Branche galt lange als wissenschaftliche Kuriosität, und viele Investoren bezweifelten, dass natürlicher Wasserstoff jemals zu einer wirtschaftlich tragfähigen Energiequelle werden könnte.

Doch dieses Bild beginnt sich zu verändern.

In Nordamerika bohren Explorationsunternehmen inzwischen gezielt nach natürlichem Wasserstoff, anstatt darauf zu hoffen, ihn zufällig zu finden. Erste Ergebnisse stimmen optimistisch, erfahrene Rohstoffinvestoren investieren erhebliche Summen, und die kanadische Provinz Saskatchewan entwickelt sich zunehmend zu einer der weltweit am genauesten beobachteten Regionen für die Wasserstoffexploration.

Die jüngsten Hinweise liefert MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001), dessen aktuelle Bohrergebnisse darauf hindeuten, dass Kanadas erste bestätigte Entdeckung von natürlichem Wasserstoff deutlich größer sein könnte als zunächst angenommen.

Für den benachbarten Explorer Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) könnten diese Entwicklungen ebenfalls zunehmend das Interesse der Investoren wecken.

Saskatchewans Wasserstoffgeschichte gewinnt weiter an Dynamik

Anfang dieses Jahres sorgte MAX Power für Schlagzeilen, als das Unternehmen am Lawson-Projekt in Saskatchewan Kanadas erstes unterirdisches natürliches Wasserstoffsystem bestätigte. Anders als bei vielen historischen Entdeckungen wurde Lawson gezielt gebohrt, um natürlichen Wasserstoff nachzuweisen - ein bedeutender Meilenstein für die noch junge Branche.

Nun hat das Unternehmen ein weiteres wichtiges Update veröffentlicht.

Die Bohrung Lawson 2-24, rund 2,4 Kilometer von der ursprünglichen Entdeckung entfernt, lieferte über mehr als 831 Meter nahezu durchgehende Wasserstoffmesswerte. Die bislang höchsten vom Unternehmen gemessenen Wasserstoffwerte wurden nach dem Durchteufen einer bedeutenden Bruchzone im kristallinen Grundgebirge registriert.

Noch wichtiger: Die neue Bohrung weist stärkere Wasserstoffwerte auf als die ursprüngliche Entdeckung.

Zwar sind weitere Arbeiten erforderlich, um wirtschaftliche Fördermengen und förderbare Ressourcen nachzuweisen, doch die jüngsten Ergebnisse stärken die Annahme, dass Lawson nicht nur ein isoliertes Vorkommen, sondern Teil eines wesentlich größeren geologischen Systems sein könnte.

MAX Power hat bereits eine geologische Struktur mit einer Fläche von rund 14 Quadratkilometern identifiziert und geht davon aus, dass der gesamte Lawson-Komplex als Modell für weitere Entdeckungen entlang des 475 Kilometer langen Genesis Trends dienen könnte.

Für Investoren markiert dies einen wichtigen Wendepunkt.

Die Branche diskutiert inzwischen nicht mehr darüber, ob natürlicher Wasserstoff existiert. Stattdessen steht zunehmend die Frage im Mittelpunkt, ob er sich wirtschaftlich und im industriellen Maßstab fördern lässt.

Erfahrene Rohstoffinvestoren werden aufmerksam

Die Fortschritte bei der Exploration gehen mit wachsendem institutionellem Interesse einher.

Anfang dieses Jahres führte der kanadische Rohstoffmilliardär Eric Sprott eine Finanzierung über 25 Millionen kanadische Dollar bei MAX Power an und wurde damit einer der größten Aktionäre des Unternehmens.

Sein Interesse beschränkt sich jedoch nicht auf ein einzelnes Unternehmen.

Vor Kurzem erhöhte Sprott auch seine Beteiligung an REV Exploration (ISIN: CA7613251098) im Rahmen einer Finanzierung über 4 Millionen kanadische Dollar. REV exploriert sowohl nach Helium als auch nach natürlichem Wasserstoff entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana und ergänzt damit, was zunehmend wie eine umfassendere Wasserstoffstrategie in den Northern Great Plains erscheint.

Für viele Investoren ist dies ein wichtiges Signal.

Anstatt lediglich auf ein einzelnes Projekt zu setzen, positioniert sich einer der erfolgreichsten Rohstoffinvestoren Kanadas offenbar entlang eines gesamten aufstrebenden geologischen Trends.

Die Geschichte zeigt, dass sich die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte selten dauerhaft auf nur ein Unternehmen konzentriert, wenn eine neue Rohstoffregion an Glaubwürdigkeit gewinnt.

Der Nachbar rückt in den Fokus

Damit richtet sich der Blick auf Makenita Resources.

Während MAX Power die kommerzielle Validierung seines Wasserstoffprojekts vorantreibt, hat Makenita seine Position innerhalb des entstehenden Wasserstoffgebiets in Saskatchewan nahezu unbemerkt deutlich ausgebaut.

Im Juni vergrößerte das Unternehmen sein Serpentinization Iron-Magnetite Project von 51.304 Acres auf 116.149 zusammenhängende Acres und damit auf mehr als das Doppelte. Das nun bezirksgroße Projekt grenzt unmittelbar an die Liegenschaften von MAX Power und zählt inzwischen zu den größten zusammenhängenden Grundstückspaketen in der Region.

Der Zeitpunkt könnte sich als bedeutsam erweisen.

Es wird allgemein angenommen, dass natürlicher Wasserstoff durch geologische Reaktionen zwischen Wasser und eisenreichen Gesteinen entsteht - insbesondere dort, wo magnetithaltige Formationen einer Serpentinisierung unterliegen. Genau auf diese eisen- und magnetitreichen geologischen Strukturen konzentriert sich Makenitas Projekt und bietet damit Zugang zu demselben geologischen Umfeld, das rund um Lawson zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Selbstverständlich garantiert die räumliche Nähe allein keinen Explorationserfolg, und Entdeckungen auf benachbarten Grundstücken sind kein Beweis dafür, dass auf angrenzenden Flächen vergleichbare Mineralisierungen oder Wasserstoffsysteme vorhanden sind.

Dennoch erscheint die strategische Landposition des Unternehmens deutlich interessanter, nachdem MAX Power den Umfang seines Wasserstoffsystems weiter ausgeweitet hat.

Nach Angaben des Managements laufen inzwischen die Planungen für Explorationsarbeiten auf dem erweiterten Projektgebiet in Saskatchewan.

Mit etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien verfügt Makenita zudem über eine vergleichsweise schlanke Kapitalstruktur, was im Erfolgsfall der Exploration einen stärkeren Hebel für Aktionäre bedeuten könnte.

Eine neue Explorationsära

Natürlicher Wasserstoff befindet sich weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium.

Eine kommerzielle Förderung im industriellen Maßstab muss erst noch nachgewiesen werden, und die Explorationsrisiken bleiben hoch.

Doch eines hat sich bereits grundlegend verändert.

Unternehmen entdecken natürlichen Wasserstoff nicht mehr zufällig.

Sie bohren gezielt danach.

Die jüngsten Ergebnisse von MAX Power deuten darauf hin, dass Saskatchewan ein wesentlich größeres Wasserstoffsystem beherbergen könnte als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig signalisiert das steigende Engagement erfahrener Rohstoffinvestoren wachsendes Vertrauen in den Sektor.

Für Investoren, die auch über den Marktführer hinausblicken, könnte Makenitas Entscheidung, ein großflächiges Projektgebiet direkt neben Kanadas fortschrittlichstem Wasserstoffprojekt aufzubauen, das Unternehmen zu einem der interessantesten Kandidaten machen - vorausgesetzt, Saskatchewan entwickelt sich zu einer der weltweit ersten kommerziellen Regionen für natürlichen Wasserstoff.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://www.maxpowermining.com/first-well-of-lawson-commercial-validation-drill-program-still-in-progress-encounters-continuous-natural-hydrogen-readings-over-831-meters-and-highest-readings-to-date-in-major-basement-c/

https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/makenita-resources-significantly-increases-saskatchewan-070100949.html

https://www.autonocion.com/us/canada-natural-hydrogen-gas/

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098,CA7613251098