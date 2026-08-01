Warum die USA Chinas Wolfram-Dominanz nicht länger akzeptieren - und welche Projekte jetzt profitieren könnten

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Über Jahrzehnte war Wolfram ein Rohstoff, den außerhalb der Bergbaubranche kaum jemand beachtete. Das könnte sich nun grundlegend ändern. Während die USA und Europa ihre Verteidigungsausgaben massiv erhöhen und gleichzeitig Milliarden in den Aufbau neuer Industrie- und Lieferketten investieren, entwickelt sich das Metall zu einem strategischen Schlüsselrohstoff.

Der Grund ist einfach: Ohne Wolfram funktionieren zahlreiche Hochtechnologien nicht. Ob panzerbrechende Munition, Flugzeugtriebwerke, Halbleiter oder industrielle Präzisionswerkzeuge - für viele Anwendungen existieren bis heute kaum wirtschaftlich sinnvolle Alternativen.

Gleichzeitig liegt genau hier das Problem. Rund 80 Prozent der weltweiten Wolframproduktion stammen aus China. Peking hat seine Exportkontrollen in den vergangenen Monaten verschärft und macht deutlich, dass kritische Rohstoffe zunehmend auch als geopolitisches Instrument eingesetzt werden können. Für westliche Staaten wächst damit der Druck, eigene Lieferketten aufzubauen und neue Bezugsquellen zu erschließen.

Aus einem Industriemetall wird ein Sicherheitsfaktor

Noch vor wenigen Jahren wurde Wolfram überwiegend als Spezialmetall für industrielle Anwendungen betrachtet. Heute verändert sich die Diskussion grundlegend. Rohstoffsicherheit entwickelt sich zu einem zentralen Bestandteil der Industrie- und Verteidigungspolitik.

Mit dem Critical Raw Materials Act verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern deutlich zu reduzieren. Auch die USA investieren verstärkt in strategische Rohstoffe und unterstützen Projekte, die langfristig eine unabhängige Versorgung ermöglichen könnten.

Für Investoren bedeutet das einen Perspektivwechsel. Kritische Rohstoffe werden nicht mehr ausschließlich nach klassischen Angebots- und Nachfragezyklen bewertet, sondern zunehmend danach, welche Bedeutung sie für nationale Sicherheit und industrielle Wertschöpfung besitzen.

Almonty zeigt, wie sich der Markt verändert

Wie stark sich die Wahrnehmung des Wolframsektors bereits verändert hat, zeigt Almonty Industries (ISIN: CA0203987072). Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entwickelt das Unternehmen eines der bedeutendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas und gilt inzwischen als wichtiger Baustein beim Aufbau westlicher Lieferketten.

Für viele Marktbeobachter ist Almonty damit weniger nur ein einzelnes Bergbauunternehmen als vielmehr ein Beispiel dafür, welchen strategischen Wert nicht-chinesische Wolframprojekte inzwischen besitzen.

Historisch endet das Interesse der Kapitalmärkte allerdings selten bei den Produzenten. Sobald ein Rohstoff strukturell an Bedeutung gewinnt, richtet sich der Blick häufig auf Explorationsunternehmen in denselben Bergbauregionen.

Kanada rückt als Wolframstandort stärker in den Fokus

Ein solcher Standort ist die kanadische Provinz New Brunswick. Das dort gelegene Sisson-Wolframprojekt wurde Ende 2025 von der kanadischen Regierung als eines der ersten "Nation-Building Projects" eingestuft und unterstreicht die strategische Bedeutung einer sicheren nordamerikanischen Rohstoffversorgung.

Direkt westlich dieser Lagerstätte befindet sich das Sisson-West-Projekt von Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098). Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und elektromagnetische Untersuchungen abgeschlossen. Die Ergebnisse weisen auf eine klar definierte magnetische Anomalie hin, deren geologische Merkmale Ähnlichkeiten mit der benachbarten Sisson-Wolfram-Molybdän-Lagerstätte aufweisen. Auf Basis dieser Daten bereitet Makenita nun sein erstes Bohrprogramm vor.

Das Unternehmen verfügt zudem über eine vergleichsweise schlanke Kapitalstruktur mit etwas mehr als 35 Millionen ausstehenden Aktien und plant weitere Explorationsarbeiten in der zweiten Jahreshälfte 2026. Ob daraus eine wirtschaftlich bedeutende Lagerstätte entsteht, bleibt allerdings offen. Erst die geplanten Bohrungen werden zeigen, ob sich die geophysikalischen Hinweise tatsächlich bestätigen. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass Ergebnisse benachbarter Lagerstätten keine Rückschlüsse auf die eigenen Konzessionen zulassen.

Der eigentliche Investmentcase heißt Versorgungssicherheit

Die eigentliche Geschichte handelt deshalb weniger von einem einzelnen Explorationsunternehmen als von einem Markt, der sich grundlegend verändert. Wolfram entwickelt sich vom klassischen Industriemetall zu einem strategischen Rohstoff für Verteidigung, Halbleiter, Luftfahrt und moderne Industrieproduktion.

Produzenten wie Almonty profitieren bereits sichtbar vom Aufbau westlicher Lieferketten. Gleichzeitig könnten Explorationsgesellschaften in geologisch aussichtsreichen Regionen künftig verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Ob Makenita langfristig zu den Gewinnern gehören wird, müssen die kommenden Explorationsprogramme erst zeigen. Klar ist jedoch: Solange westliche Staaten ihre Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen reduzieren wollen, dürfte Wolfram weit stärker im Fokus stehen als noch vor wenigen Jahren.

Quellen:

https://www.autonocion.com/us/china-tungsten-us-metal/

https://www.makenitaresources.com/

https://almonty.com/

https://seekingalpha.com/article/4883358-almonty-industries-ride-the-tungsten-supercycle

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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