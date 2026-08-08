Der nächste Engpass ist nicht Wolfram - sondern neue Entdeckungen

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Jahrelang stand für Investoren vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Woher wird der Westen künftig Wolfram außerhalb Chinas beziehen? Doch genau diese Frage könnte inzwischen nicht mehr die wichtigste sein.

Eine noch größere Herausforderung zeichnet sich ab. Selbst wenn Regierungen bereit sind, neue Lieferketten zu finanzieren, und Industrieunternehmen ihre Abhängigkeit von chinesischer Produktion verringern möchten, gibt es einen entscheidenden Faktor, der sich nicht über Nacht schaffen lässt: neue Wolfram-Entdeckungen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Industriemetallen benötigen Wolframprojekte in der Regel Jahre der Exploration, Bohrungen, Ressourcendefinition, Genehmigungsverfahren und Minenentwicklung, bevor eine Produktion überhaupt möglich ist. Da zwischen einer Entdeckung und der Inbetriebnahme einer Mine häufig mehr als ein Jahrzehnt vergeht, könnten die Explorationsprogramme von heute maßgeblich über die Versorgungssicherheit von morgen entscheiden.

Eine schrumpfende Projektpipeline

Westliche Regierungen haben kritische Rohstoffe längst zu einer strategischen Priorität erklärt. Die USA fördern weiterhin den Aufbau eigener und verbündeter Lieferketten, während Kanada und die Europäische Union ihre Initiativen beschleunigen, um die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen zu reduzieren.

Doch zwischen dem Wunsch nach neuen Minen und ihrer tatsächlichen Existenz besteht ein entscheidender Unterschied.

Viele der heute produzierenden Wolframminen sind bereits seit Jahrzehnten bekannt. Die Zahl fortgeschrittener Entwicklungsprojekte bleibt überschaubar, und auch neue Entdeckungen gelangen bislang nur in begrenztem Umfang in diese Projektpipeline. Gleichzeitig wächst die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Halbleiterindustrie sowie Hochtechnologie kontinuierlich.

Damit stellt sich für die Branche eine einfache, aber entscheidende Frage:

Woher sollen die Wolframminen der nächsten Generation kommen?

Produzenten bestätigen den Markt

Die zunehmende Bedeutung von Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) zeigt, welchen strategischen Wert eine sichere Wolframproduktion außerhalb Chinas inzwischen besitzt.

Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entwickelt Almonty eines der weltweit größten Wolframprojekte außerhalb Chinas und gilt mittlerweile als Symbol für die Bemühungen westlicher Staaten, ihre Lieferketten zu diversifizieren.

Historisch betrachtet enden Rohstoffzyklen jedoch selten bei den Produzenten.

Sobald Investoren erkennen, dass ein strukturelles Angebotsdefizit entsteht, richtet sich der Blick häufig weiter entlang der Wertschöpfungskette - auf Explorationsunternehmen, die nach den Lagerstätten suchen, aus denen die Minen von morgen entstehen könnten.

Bergbaudistrikte gewinnen an Bedeutung

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum etablierte Bergbauregionen in Zeiten knapper werdender Versorgung zunehmend in den Fokus rücken.

Im kanadischen New Brunswick hat das Sisson-Wolframprojekt das geologische Potenzial der Region bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Darüber hinaus wurde das Projekt als eines der kanadischen "Nation-Building Projects" eingestuft - ein Zeichen für die strategische Bedeutung kritischer Rohstoffe für die nordamerikanische Versorgungssicherheit.

Projekte innerhalb desselben geologischen Umfelds ziehen deshalb verstärkt die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich, die bereits heute nach den potenziellen Produzenten von morgen suchen.

Ein Projekt im Blick

Das Sisson-West-Projekt von Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) befindet sich unmittelbar westlich der Sisson-Wolfram-Molybdän-Lagerstätte.

Nach Angaben des Unternehmens haben jüngste luftgestützte magnetische, radiometrische und elektromagnetische Untersuchungen geologische Zielgebiete identifiziert, die Merkmale des benachbarten Mineralsystems aufweisen. Auf Basis dieser Ergebnisse bereitet Makenita nun sein erstes Bohrprogramm vor.

Wie bei jedem Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium ist ein Erfolg jedoch keineswegs garantiert. Geophysikalische Anomalien müssen zunächst durch Bohrungen bestätigt werden, und eine benachbarte Mineralisierung setzt sich nicht zwangsläufig auf angrenzenden Grundstücken fort.

Dennoch spiegelt die Investmentstory des Unternehmens einen übergeordneten Branchentrend wider. Während Regierungen weltweit nach neuen Quellen für kritische Rohstoffe suchen, könnten Explorationsprojekte in etablierten Wolframdistrikten bereits lange vor einer möglichen Produktionsentscheidung zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Lieferkette von morgen beginnt mit Exploration

Für Investoren entwickelt sich die Wolfram-Story derzeit weiter.

Die Diskussion dreht sich längst nicht mehr nur darum, chinesische Produktion zu ersetzen. Vielmehr geht es um den Aufbau einer völlig neuen westlichen Versorgungskette.

Und dieser Prozess beginnt nicht mit einer Mine - sondern mit einer Entdeckung.

Unternehmen wie Almonty zeigen, wie wichtig neue Produktionskapazitäten für den Westen sind. Explorationsgesellschaften wie Makenita stehen noch deutlich früher in derselben Wertschöpfungskette. Ob Makenita letztlich eine wirtschaftlich rentable Lagerstätte nachweisen kann, werden erst zukünftige Bohrungen zeigen. Der übergeordnete Trend wird jedoch immer deutlicher: Im Wettlauf um kritische Rohstoffe könnte der nächste Engpass nicht das Wolfram selbst sein - sondern die Entdeckung der nächsten bedeutenden Wolframlagerstätte.

Quellen:

https://www.autonocion.com/us/china-tungsten-us-metal/

https://www.makenitaresources.com/

https://almonty.com/

https://seekingalpha.com/article/4883358-almonty-industries-ride-the-tungsten-supercycle

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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