Im Rohstoffsektor geht wieder die Post ab. Viele Unternehmen zeigen starke Quartalszahlen, auch wenn die Kosten in Folge der anziehenden Inflation zuletzt gestiegen sind. Dennoch: Die Branche strotzt nur so vor Kraft, zumal viele Unternehmen in den vergangenen Jahren ihre Bilanzen aufgeräumt haben und nun schuldenfrei sind. Dazu passt beim Gold, dass die Notenbanken laut World Gold Council im zweiten Quartal so viel Gold gekauft haben wie nie zuvor. Offenbar wurde die Korrektur beim Preis ausgenutzt. Die Aussichten für die Rohstoffe sind jedenfalls gut. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Almonty Industries, K92 Mining und Aya Gold & Silver!
Enthaltene Werte: CA4991131083,CA0203987072,CA05466C1095Den vollständigen Artikel lesen ...
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