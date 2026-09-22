Die Edelmetalle kamen zuletzt wieder ein wenig zurück. Doch insbesondere bei Gold lohnt es sich genauer hinzuschauen. Nachdem die Federal Reserve wie erwartet die Zinsen vergangene Woche anhob, brachen die Preise für Edelmetalle noch am gleichen Abend ein. Doch schon in den zwei Handelstagen darauf wurden diese Verluste wieder aufgeholt. Die hohen Schulden, allen voran mit den USA, Japan, Frankreich und Italien, sowie die geopolitischen Unsicherheiten zeigen, dass Gold seinen Status als "safe haven" nicht verloren hat. Zumal der Abschied vom Dollar für viele Notenbanken weiter auf der Agenda steht. Allein die People's Bank of China hat in den vergangenen drei Monaten mehr als 120 Tonnen Gold gekauft und ihre Reserven weiter aufgestockt. Analysten erwarten, dass viele Notenbanken in den kommenden Jahren weiter auf der Käuferseite bleiben. Das bietet für den Goldpreis Stabilität und für Goldaktien viel Potenzial. Wir blicken heute deshalb auf die Aktien von Aya Gold & Silver, Lahontan Gold und Pan American Silver!

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