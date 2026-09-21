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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
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18.09.26 | 17:35
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27,22027,23008:07
27,22027,23008:08
zukunftsbilanzen.de
21.09.2026 06:46 Uhr
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Deutsche Telekom trotzt der Branche, TUI kämpft am Tief und Lahontan Gold nimmt Anlauf: Die großen Chancen im Überblick!

Die Deutsche Telekom wurde durch die Herabstufung des Konkurrenten Orange in Sippenhaft genommen, setzt aber im Gegenzug mit einem 20-Milliarden-Cashflow und purer KI-Fantasie auf Angriff. Bei TUI lockt ebenfalls nach einem herben Kursrutsch und einem anstehenden Führungswechsel womöglich das Einstiegsfenster für mutige antizyklische Anleger. Und im Rohstoffsektor steht der Explorer Lahontan Gold möglicherweise unmittelbar vor einem massiven charttechnischen Ausbruch, der spekulative Kursgewinne für die Mutigen versprechen könnte. Wir schauen uns die Aktien an und klären, wo aktuell die besten Chancen liegen. Lesen Sie jetzt den kompletten Artikel und erfahren Sie, welche dieser Aktien in Ihr Portfolio gehören!

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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