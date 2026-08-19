Die Deutsche Rohstoff AG hat den operativen Gewinn nahezu verdreifacht. So lag das EBITDA nun bei 205 Millionen Euro nach 70,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Neben den hohen Ölpreisen half vor allem die Beteiligung an Almonty. Denn die Mannheimer haben Anteile am Wolfram-Produzenten in zwei Tranchen verkauft.So wurden rund neun Millionen Aktien im ersten Quartal mit etwa 97 Millionen Euro Ertrag verkauft, weitere fünf Millionen Aktien im zweiten Quartal mit einem Ertrag von 65 Millionen Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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