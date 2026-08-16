China kontrolliert 83 Prozent der Wolframförderung - warum Almontys Aufstieg nun den Blick auf Makenitas Projekt neben Sisson lenkt

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Wolfram entwickelt sich von einem wenig beachteten Industriemetall zu einem strategischen Problem für den Westen. Der Grund dafür ist nicht allein die steigende Nachfrage, sondern vor allem die ungewöhnlich stark konzentrierte Lieferkette. China steht für rund 83 Prozent der weltweiten Minenproduktion. Gleichzeitig haben Pekings Exportkontrollen für ausgewählte Wolframprodukte die Sorge um die Verfügbarkeit eines der am schwersten zu ersetzenden kritischen Metalle der Industrie verstärkt.

Das ist deshalb relevant, weil Wolfram überall dort zum Einsatz kommt, wo Materialien extremen Bedingungen standhalten müssen - von Schneidwerkzeugen und Hochleistungslegierungen bis hin zu Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Der Aufbau neuer Bezugsquellen außerhalb Chinas ist daher längst mehr als eine Wette auf steigende Rohstoffpreise. Er wird zunehmend zu einem Bestandteil der westlichen Industrie- und Sicherheitspolitik.

Ein Unternehmen zeigt besonders deutlich, was dieses veränderte Umfeld für ein westlich ausgerichtetes Wolframprojekt bedeuten kann.

Almonty zeigt, warum Wolfram außerhalb Chinas plötzlich so wichtig ist

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) hat sich zu einem der sichtbarsten börsennotierten Unternehmen innerhalb der westlichen Wolframstrategie entwickelt. Die Sangdong-Mine in Südkorea hat den Verarbeitungsbetrieb aufgenommen. Damit vollzieht Almonty den Wandel von einem vorwiegenden Minenentwickler zu einem produzierenden Wolframunternehmen.

Die Dimension des Projekts erklärt, warum Anleger aufmerksam geworden sind. Phase I ist auf die Verarbeitung von rund 640.000 Tonnen Erz pro Jahr ausgelegt, weitere Erweiterungen sind geplant. Nach Angaben von Almonty könnte Sangdong langfristig einen bedeutenden Anteil der Wolframversorgung außerhalb Chinas abdecken.

Kommerzielle Vereinbarungen unterstreichen die strategische Bedeutung. Die vorliegende Analyse zu Almonty hebt die Verlängerung des Abnahmevertrags mit Global Tungsten & Powders auf eine Laufzeit von mehr als zwei Jahrzehnten sowie eine Erhöhung des vertraglich vereinbarten Volumens um 40 Prozent hervor.

Almonty liefert damit einen wichtigen Beleg für die übergeordnete Investmentthese: Eine sichere Wolframproduktion außerhalb Chinas gewinnt erheblich an strategischem Wert.

Produzierende Minen allein werden das Versorgungsproblem des Westens jedoch nicht lösen. Auch neue Lagerstätten müssen die Explorations- und Entwicklungspipeline durchlaufen.

Damit rückt Kanada ins Bild.

Kanada setzt Sisson auf die strategische Landkarte

Im November 2025 wählte die kanadische Regierung das Sisson-Wolframprojekt in New Brunswick als eines ihrer Projekte von nationaler Bedeutung aus. Diese Einstufung ist relevant, weil sie ein Wolframprojekt in eine umfassendere kanadische Strategie zur Beschleunigung von Infrastruktur- und kritischen Rohstoffprojekten einordnet.

Für Anleger steht Sisson damit für mehr als eine geologische Lagerstätte. Das Projekt zeigt, dass Wolframvorkommen, die früher hauptsächlich unter bergbauwirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet wurden, zunehmend auch durch die Perspektive der Versorgungssicherheit bewertet werden.

Damit stellt sich eine weitere Frage: Wenn Sisson strategisch wichtig wird, was könnte sich dann in seiner unmittelbaren Umgebung befinden?

Hier kommt Makenita Resources ins Spiel.

Makenita liegt unmittelbar neben Sisson

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) kontrolliert das rund 9.845 Acres große Sisson-West-Wolframprojekt in New Brunswick, das direkt an das Sisson-Projekt angrenzt.

Zunächst war Makenita damit vor allem eine Standortgeschichte. Die unmittelbare Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte kann zwar das Interesse von Anlegern wecken, sagt allein aber wenig darüber aus, ob sich die Mineralisierung über die Grundstücksgrenze hinweg fortsetzt.

Im Laufe des Jahres 2026 wurde die Situation jedoch interessanter.

Im April begann Makenita mit einer hubschraubergestützten aeromagnetischen, radiometrischen und VLF-Untersuchung des gesamten Sisson-West-Gebiets. Das Ziel war klar: Mithilfe geophysikalischer Daten sollten Strukturen und Anomalien identifiziert werden, die eine gezieltere Exploration rechtfertigen könnten.

Die anschließenden Ergebnisse haben das Projekt nun einen Schritt weitergebracht.

Auf der anderen Seite der Intrusion zeichnet sich ein Ziel ab

Im Juli berichtete Makenita, dass die luftgestützten Messdaten in Verbindung mit historischen regionalen Informationen ein klar abgegrenztes lokales magnetisches Hoch auf Makenitas Konzessionsgebiet identifiziert hätten.

Nach der geologischen Interpretation des Unternehmens könnte die Anomalie auf eine sekundäre Intrusion in der Tiefe an der Westflanke des Howard-Peak-Granodiorits hindeuten. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sich die Wolfram-Molybdän-Lagerstätte Sisson nordöstlich davon auf der östlichen Seite desselben übergeordneten Intrusionssystems befindet.

Die Karte auf Seite zwei von Makenitas Mitteilung vom Juli verdeutlicht dieses geologische Konzept besonders gut. Sie zeigt die Sisson-Lagerstätte östlich des Howard-Peak-Granodiorits und das neu identifizierte magnetische Ziel auf Makenitas Gebiet im Westen. Das Unternehmen beschreibt die Anomalie als ein klar abgegrenztes Ziel und nicht als ein großflächiges regionales magnetisches Signal.

Hinzu kommt ein weiterer potenziell relevanter Aspekt.

Große, von Südwesten nach Nordosten verlaufende Strukturmerkmale, die aus den magnetischen Daten abgeleitet wurden, scheinen sich vom Gebiet um Sisson in Richtung von Makenitas Konzession fortzusetzen. Regionale Untersuchungen von Wolfram in glazialen Sedimenten zeigen außerdem eine Anomalie südlich und südwestlich von Sisson. Nach der Interpretation des Unternehmens könnte diese unter Berücksichtigung der Fließ- und Ausbreitungsmuster des Eises möglicherweise von der westlichen Seite des Intrusionskörpers stammen.

Nichts davon beweist, dass Makenita Wolfram entdeckt hat.

Es verändert jedoch den Charakter der Investmentstory.

Nun muss der Bohrer die entscheidende Antwort liefern

Makenita arbeitet nach eigenen Angaben an einem Bohrprogramm, mit dem das neu definierte Ziel untersucht werden soll. Dies ist der entscheidende nächste Schritt.

Die Unterschiede zwischen den Unternehmen innerhalb dieser Wolframgeschichte sind wichtig. Almonty befindet sich auf dem Weg durch die Produktionsphase. Sisson ist ein etabliertes Entwicklungsprojekt mit strategischer Anerkennung durch die kanadische Regierung. Makenita bleibt dagegen ein Explorationsunternehmen in einem frühen Stadium.

Für Sisson West liegt bislang keine definierte Mineralressource vor. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass Mineralisierungen oder Entdeckungen auf benachbarten Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung auf dem eigenen Gebiet schließen lassen.

Genau deshalb sind die geplanten Bohrungen so wichtig. Geophysikalische Untersuchungen können ein vielversprechendes Ziel identifizieren. Nur Explorationsbohrungen können jedoch zeigen, was sich tatsächlich im Untergrund befindet.

Vom drohenden Wolframengpass zum konkreten Bohrziel

Die übergeordnete Wolframthematik wird für westliche Regierungen immer schwieriger zu ignorieren. Das Angebot ist weiterhin stark auf China konzentriert, strategisch wichtige Industrien sind auf das Metall angewiesen und der Aufbau neuer Lieferketten benötigt Jahre statt Monate.

Almonty zeigt, was geschehen kann, wenn ein glaubwürdiges Wolframprojekt außerhalb Chinas bis zur Produktion voranschreitet. Sisson wiederum verdeutlicht Kanadas Bereitschaft, neue Wolframquellen als strategisch relevant einzustufen.

Makenita steht für das deutlich frühere und spekulativere Ende derselben Entwicklungskette.

Das Sisson-West-Projekt verfügte bereits über die richtige Adresse: unmittelbar neben einer strategisch wichtigen Wolframlagerstätte. Nach Abschluss des luftgestützten Untersuchungsprogramms 2026 besitzt das Projekt nun zusätzlich ein konkretes geophysikalisches Ziel, das das Management mit Bohrungen testen will.

Ob dieses Ziel eine bedeutende Wolframmineralisierung enthält, ist weiterhin völlig offen.

Doch genau das macht die nächste Phase interessant: Makenita hat sich von einer reinen Nachbarschaftsgeschichte zu einer überprüfbaren geologischen These entwickelt - und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Westen nach der nächsten Generation von Wolframprojekten außerhalb Chinas sucht.