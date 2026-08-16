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Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.
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Small- & Micro Cap Investment
16.08.2026 06:22 Uhr
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Rheinmetall braucht Wolfram, Almonty liefert - doch wer entwickelt die Minen von morgen?

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Wenn Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) seine Munitionsproduktion massiv ausbaut, geht es an der Börse meistens um Auftragsbestände, neue Fabriken und steigende Verteidigungsausgaben. Ein wesentlich unscheinbarerer Teil dieser Geschichte spielt sich jedoch viel weiter vorne in der Lieferkette ab. Denn moderne Rüstungsproduktion benötigt nicht nur Fabriken und Personal, sondern auch Zugang zu strategischen Rohstoffen. Einer davon ist Wolfram. Das Metall wird unter anderem für Hartmetalle, Spezialstähle, militärische Munition und Schutzausrüstung benötigt. Gleichzeitig ist der globale Wolframmarkt stark konzentriert. Genau deshalb investieren westliche Staaten inzwischen Milliarden in neue Lieferketten. Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) stehen bereits im Rampenlicht. Doch die vielleicht spannendere Frage für spekulativ orientierte Anleger lautet inzwischen: Wenn der Westen langfristig deutlich mehr Wolfram außerhalb Chinas benötigt - wer entwickelt eigentlich die Minen, die nach Almonty kommen könnten?

Rheinmetall zeigt, wie schnell der Bedarf der Verteidigungsindustrie wächst

Die Dimension des europäischen Rüstungsbooms lässt sich besonders gut an Rheinmetall erkennen. Der deutsche Konzern baut seine Produktionskapazitäten für Munition derzeit in einem Tempo aus, das noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre. Bei 155-Millimeter-Artilleriemunition strebt Rheinmetall bis 2027 eine jährliche Produktionskapazität von 1,1 Millionen Geschossen an. Bis 2030 sollen daraus 1,5 Millionen werden. Bei Panzermunition sollen ab 2027 Kapazitäten für 240.000 Patronen pro Jahr zur Verfügung stehen, während die Kapazität bei Mittelkalibermunition bis 2030 auf vier Millionen Patronen steigen soll. Rheinmetall steht damit exemplarisch für eine Entwicklung, die weit über ein einzelnes Unternehmen hinausgeht. Europa und Nordamerika bauen ihre Verteidigungsindustrien aus, füllen Lagerbestände wieder auf und investieren gleichzeitig in neue militärische Technologien. Doch zusätzliche Produktionskapazitäten lösen nur einen Teil des Problems. Denn am Anfang jeder industriellen Lieferkette stehen die Materialien, aus denen die Produkte überhaupt hergestellt werden können. Und genau hier wird Wolfram strategisch.

Wolfram lässt sich nicht einfach durch irgendein anderes Metall ersetzen

Wolfram besitzt eine ungewöhnliche Kombination aus Härte, Dichte und Temperaturbeständigkeit. Diese Eigenschaften machen das Metall für zahlreiche industrielle Anwendungen interessant - von Schneid- und Bohrwerkzeugen bis hin zu Luftfahrt, Hochleistungslegierungen und Verteidigung. Kanadas Regierung nennt bei Wolfram ausdrücklich Anwendungen in Schneidwerkzeugen, Stahl, militärischer Munition und Schutzausrüstung. Gleichzeitig bezeichnet Ottawa die globalen Wolframmärkte als stark konzentriert. Das Problem des Westens besteht deshalb nicht darin, dass niemand weiß, wie wichtig Wolfram ist. Das Problem besteht darin, dass sich neue Lieferketten nicht innerhalb weniger Monate aufbauen lassen. Eine neue Mine benötigt Exploration, Bohrungen, Ressourcenschätzungen, technische Studien, Genehmigungen, Finanzierung, Infrastruktur und schließlich den eigentlichen Bau. Zwischen einem vielversprechenden Projekt und einer produzierenden Mine können viele Jahre liegen. Während Rheinmetall & Co. ihre Kapazitäten heute ausbauen, müssen die Rohstoffprojekte für die kommenden Jahrzehnte deshalb bereits jetzt entwickelt werden.

Almonty hat den Schritt geschafft, von dem Explorer jahrelang träumen

Wie wertvoll eine neue westliche Wolframquelle plötzlich werden kann, zeigt derzeit Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Am 1. Juli 2026 meldete das Unternehmen den Beginn des Verarbeitungsbetriebs in seiner Sangdong-Mine in Südkorea. Aufgehaldetes Erz wird inzwischen durch die neu in Betrieb genommene Anlage geführt und zu verkaufsfähigem Wolframkonzentrat verarbeitet. Damit hat Sangdong den entscheidenden Schritt vom Entwicklungsprojekt in Richtung aktiven Produktionsbetrieb vollzogen. Für Anleger ist Almonty damit zu einem der sichtbarsten Beispiele dafür geworden, was passieren kann, wenn ein jahrelang entwickeltes Rohstoffprojekt genau in dem Moment die Produktionsphase erreicht, in dem sich die geopolitischen Rahmenbedingungen verändern. Doch Sangdong wirft gleichzeitig eine andere Frage auf. Woher kommt die nächste Generation westlicher Wolframprojekte? Denn selbst Almonty kann die strukturelle Abhängigkeit des Westens nicht im Alleingang beseitigen. Wenn Nordamerika und Europa langfristig resilientere Lieferketten wollen, braucht es nicht nur einzelne Produzenten, sondern eine Pipeline weiterer Projekte.

Genau hier beginnt die Geschichte von Adelayde

An diesem Punkt wird Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) interessant. Nicht, weil das Unternehmen bereits Wolfram produziert. Davon ist Adelayde weit entfernt. Und auch nicht, weil bereits feststehen würde, dass das Unternehmen eines Tages eine Mine entwickeln kann. Interessant ist vielmehr, wo Adelayde mit der Suche beginnt. Das Sisson North Tungsten Project des Unternehmens umfasst rund 9.780 Acres in New Brunswick und grenzt direkt an das Sisson Tungsten Project von Northcliff Resources. Und genau dieses benachbarte Projekt ist inzwischen zu einem strategisch relevanten Rohstoffprojekt Kanadas geworden. Kanadas Regierung investiert 8,2 Millionen CAD in die Weiterentwicklung von Sisson. Zusätzlich erhielt Northcliff nach Unternehmensangaben 15 Millionen US-Dollar vom US-Verteidigungsministerium. Insgesamt entspricht dies rund 29 Millionen CAD an kanadischer und amerikanischer Unterstützung. Noch bemerkenswerter: Im November 2025 wurde Sisson an Kanadas Major Projects Office verwiesen. Die kanadische Regierung beschreibt das Projekt inzwischen ausdrücklich als Möglichkeit, die Wolframproduktion des Landes wiederzubeleben, nachdem Kanadas letzte Wolframmine 2015 geschlossen wurde. Das macht aus Sisson North selbstverständlich noch keine Lagerstätte. Adelayde weist selbst ausdrücklich darauf hin, dass Ergebnisse oder Entdeckungen auf benachbarten Grundstücken nicht zwangsläufig auf Mineralisierung auf den eigenen Flächen schließen lassen. Aber es verändert den Kontext, in dem dort exploriert wird.

Adelayde muss jetzt zeigen, was tatsächlich im Boden steckt

Genau deshalb ist die nächste Phase für Adelayde entscheidend. Das Unternehmen hat im Frühjahr auf Sisson North ein hubschraubergestütztes Arbeitsprogramm mit aeromagnetischen, radiometrischen und VLF-Untersuchungen durchgeführt. Am 21. Mai meldete Adelayde den Abschluss dieser Arbeiten. Das geologische Team begann anschließend mit der Auswertung und Interpretation der gewonnenen Daten. Damit bewegt sich das Projekt weiterhin in einem sehr frühen Stadium. Und genau das ist gleichzeitig das Risiko und der mögliche Reiz eines Explorers. Bei Almonty diskutieren Anleger heute über Produktion, Abnahmeverträge und zukünftige Cashflows. Bei Adelayde geht es zunächst um eine viel fundamentalere Frage: Gibt es auf dem eigenen Projekt überhaupt eine Mineralisierung, die weitere umfangreiche Exploration rechtfertigt? Die Antwort darauf kann nur weitere geologische Arbeit liefern. Für spekulative Rohstoffanleger entsteht dadurch allerdings ein völlig anderes Chance-Risiko-Profil als bei einem etablierten Wolframunternehmen. Wer Almonty kauft, kauft inzwischen einen Produzenten. Wer sich Adelayde anschaut, betrachtet ein Unternehmen am Anfang der Entwicklungskette - entsprechend höher sind Unsicherheit und Risiko, aber auch der Ausgangspunkt ist ein völlig anderer.

Warum der Standort zunehmend wichtiger werden könnte

Gerade die Entwicklung rund um Sisson zeigt, dass westliche Regierungen inzwischen nicht mehr ausschließlich über kritische Rohstoffe sprechen. Sie investieren konkret in Projekte. Die kanadische Regierung bezeichnet Sisson als potenziell wichtigen Lieferanten für heimische und verbündete Industrien und arbeitet über das Major Projects Office daran, das Projekt effizienter in Richtung Bau zu bewegen. Im Frühjahr 2026 führte Kanada Sisson weiterhin unter seinen großen Nation-Building-Projekten. Für Adelayde bedeutet das nicht, dass politische Unterstützung automatisch auf Sisson North übergeht. Es bedeutet jedoch, dass das Unternehmen in einem Distrikt exploriert, dessen strategische Relevanz von Regierungen bereits erkannt wurde. Das ist ein wichtiger Unterschied. Denn wenn der Westen tatsächlich neue Wolframminen benötigt, wird Kapital vermutlich nicht wahllos über sämtliche Explorationsprojekte verteilt. Projekte in politisch stabilen Regionen, mit Infrastruktur und in der Nähe bereits fortgeschrittener Lagerstätten dürften besonders genau beobachtet werden.

Vielleicht sucht der Markt nach Almonty bereits eine zweite Reihe

Für Anleger könnte genau darin die interessantere Börsengeschichte liegen.

Almonty hat gezeigt, wie stark sich die Wahrnehmung eines Unternehmens verändern kann, wenn aus einem lange entwickelten Projekt plötzlich eine strategisch relevante westliche Rohstoffquelle wird. Adelayde befindet sich selbstverständlich noch viele Entwicklungsschritte davor. Doch gerade deshalb lässt sich das Unternehmen nicht sinnvoll mit Almonty auf dem heutigen Stand vergleichen. Der interessantere Vergleich wäre vielleicht Almonty viele Jahre vor dem Produktionsstart von Sangdong - zu einem Zeitpunkt, als ebenfalls noch nicht feststand, welche Bedeutung das Projekt eines Tages erhalten würde. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass Adelayde denselben Weg gehen wird. Exploration kann scheitern. Mineralisierung kann geringer ausfallen als erwartet. Projekte können wirtschaftlich nicht entwickelbar sein, Genehmigungen können sich verzögern und kleine Explorationsunternehmen benötigen regelmäßig zusätzliches Kapital. Aber wer nach der nächsten Generation möglicher Wolframprojekte sucht, muss zwangsläufig Unternehmen betrachten, bei denen viele dieser Fragen noch offen sind. Sonst ist es keine Suche nach der nächsten Generation mehr.

Fazit: Rheinmetall produziert Waffen - aber irgendjemand muss die Rohstoffe liefern

Der massive Ausbau der westlichen Verteidigungsindustrie verändert nicht nur die Auftragsbücher von Rheinmetall und anderen Rüstungskonzernen. Er lenkt den Blick zunehmend auf die Lieferketten dahinter. Wolfram gehört zu den Rohstoffen, bei denen diese Abhängigkeiten besonders deutlich werden.Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) liefert mit Sangdong inzwischen eine neue nicht-chinesische Quelle und hat damit einen entscheidenden Entwicklungsschritt geschafft. Doch wenn Europa und Nordamerika ihre Versorgung langfristig diversifizieren wollen, werden weitere Projekte benötigt. Genau deshalb könnte die Aufmerksamkeit irgendwann stärker in die zweite und dritte Reihe des Wolframsektors wandern. Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) ist mit Sisson North noch ein früher und entsprechend spekulativer Explorer. Das Projekt grenzt jedoch unmittelbar an eine Wolfram-Molybdän-Lagerstätte, die Kanada inzwischen als Nation-Building Project behandelt und die sowohl kanadische als auch amerikanische staatliche Unterstützung erhalten hat. Ob Adelayde auf seinen eigenen Flächen eines Tages eine wirtschaftlich relevante Wolframlagerstätte nachweisen kann, ist heute völlig offen. Doch genau darin liegt die entscheidende Frage dieses Rohstoffzyklus: Wenn Unternehmen wie Rheinmetall heute ihre Produktionskapazitäten für die kommenden Jahre aufbauen und Produzenten wie Almonty bereits neue Wolframquellen erschließen - welche Explorationsprojekte werden die Rohstoffe für die nächste Generation liefern?

Rheinmetall braucht Wolfram

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Quellen:

Rheinmetall auf der Black Sea Defense & Aerospace
https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/05/2026-05-12-rheinmetall-auf-der-black-sea-defense-aerospace

Almonty Commences Processing Operations at Sangdong Mine, Marking Transition to Saleable Tungsten Concentrate Production
https://almonty.com/almonty-commences-processing-operations-at-sangdong-mine/

Government of Canada Invests in New Brunswick to Strengthen Critical Mineral Supply Chains
https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2025/08/government-of-canada-invests-in-new-brunswick-to-strengthen-critical-mineral-supply-chains.html

Northcliff Resources' Sisson Mine - Major Projects Office
https://www.canada.ca/en/privy-council/major-projects-office/projects/national/northcliff.html

Major Projects Office: Second tranche of projects under consideration
https://www.canada.ca/en/one-canadian-economy/news/2025/11/major-projects-office-second-tranche-of-projects-under-consideration.html

Adelayde Exploration Completes Work Programs on the Sisson North Tungsten Project and the George Lake South Tungsten Antimony Project in New Brunswick
https://www.adelaydeexp.com/2026/05/completes-work-programs-on-sisson-north-and-george-lake-south-tungsten-antimony-projects/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Adelayde Exploration Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Adelayde Exploration Inc." oder "Nebenwerte".

Adelayde Exploration Inc.
Land: Kanada
ISIN: CA0068131097
https://www.adelaydeexp.com/

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