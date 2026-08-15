Die Rheinmetall-Aktie hat ihre Erholung zuletzt weiter fortgesetzt und die Marke von 1.200 € überschritten. Damit gewinnt die Aktie nach der Korrektur zunehmend an Stärke und nähert sich einem wichtigen charttechnischen Bereich. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über die aktuellen Widerstände, könnte dies den Start einer neuen Rallye markieren. Scheitert der Kurs hingegen, wäre zunächst eine Verschnaufpause möglich. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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