Rheinmetall, DroneShield und Focus Graphite: Warum der Drohnen-Boom jetzt auch den Kampf um Rohstoffe verschärft

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Europa entdeckt die Massenproduktion von Drohnen. Frankreich will seine Automobilindustrie einspannen, Rheinmetall bereitet die Produktion unbemannter Systeme im industriellen Maßstab vor und überall in Europa entstehen neue Kapazitäten für Drohnen und Drohnenabwehr. Was auf den ersten Blick wie eine neue Wachstumsphase der Rüstungsindustrie aussieht, führt jedoch zu einer Frage, die an der Börse bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält: Woher kommen eigentlich die Materialien, wenn künftig nicht Tausende, sondern Zehntausende militärische Drohnen produziert werden sollen? Ausgerechnet die USA liefern darauf gerade eine bemerkenswerte Antwort. Washington kündigte Anfang August Investitionen von 3 Mrd. USD in kritische Mineralien und Batterieprojekte an. Der Drohnenboom und der Rohstoffboom könnten damit zwei Seiten derselben Entwicklung sein.

Frankreich macht aus der Drohne ein Massenprodukt

Wie grundlegend sich die europäische Rüstungsindustrie verändert, zeigt derzeit Frankreich. Mindestens sechs Kooperationen zwischen Verteidigungsunternehmen, Automobilherstellern und Zulieferern wurden allein in diesem Jahr angekündigt. Renault arbeitet mit Thales an der Industrialisierung der Toutatis-Drohne, Schaeffler baut gemeinsam mit Delair Produktionskapazitäten auf und Forvia prüft eine Fertigung von monatlich 1.000 Abfangdrohnen. Werden die angekündigten Pläne umgesetzt, könnten allein diese Kooperationen zusammen Kapazitäten von mehr als 60.000 Drohnen pro Jahr erreichen. Dahinter steckt eine wichtige Erkenntnis aus dem Ukraine-Krieg: Moderne Drohnen dürfen nicht mehr wie teure Spezialprodukte in kleinen Stückzahlen gedacht werden. Im Ernstfall müssen sie schnell, günstig und in industriellen Stückzahlen verfügbar sein. Genau deshalb greift Frankreich nun auf Know-how aus der Automobilindustrie zurück.

Auch Rheinmetall denkt längst in industriellen Stückzahlen

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich bei Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) beobachten. Im April erhielt der Konzern von der Bundeswehr einen Rahmenvertrag im Milliardenbereich für das Loitering-Munition-System FV-014. Der erste Abruf liegt bei rund 300 Mio. EUR, optional umfasst der Vertrag eine fünfstellige Zahl autonomer Aufklärungs- und Angriffsdrohnen. Die Produktion soll vollständig in der EU stattfinden. Gleichzeitig führt Rheinmetall mit LUNA NG ein weiteres unbemanntes System bei der Bundeswehr ein und entwickelt mit dem Hermelin C-UAS eine mobile Plattform zur Drohnenabwehr. Das Bild wird immer klarer: Unbemannte Systeme entwickeln sich von einer technologischen Nische zu einem industriellen Rüstungssegment. Selbst der jüngste Rückschlag durch das Aus des F126-Fregattenprogramms ändert an dieser Entwicklung wenig. Rheinmetall senkte zwar seine Umsatzprognose für 2026 auf 13,7 bis 14,2 Mrd. EUR, meldete für das zweite Quartal aber gleichzeitig einen Umsatzsprung von fast 70% auf rund 3,3 Mrd. EUR.

Eine Drohne besteht nicht nur aus Software und Sensoren

Für Anleger beginnt an dieser Stelle der interessante Teil. Die Aufmerksamkeit richtet sich meist auf den Hersteller des fertigen Systems. Doch eine Drohne benötigt Elektromotoren, Halbleiter, Sensoren, Kommunikationssysteme und - abhängig vom jeweiligen System - leistungsfähige Batterien. Genau deshalb verändert die Skalierung der Drohnenproduktion gleichzeitig die Anforderungen an die vorgelagerten Lieferketten. Bereits die zuletzt von Benchmark Mineral Intelligence veröffentlichten Zahlen zeigen die Dimension: 2025 erreichte der weltweite Batteriebedarf für Verteidigungsanwendungen 4,34 GWh. Rund 40% davon entfielen auf Drohnen. Damit waren Drohnen bereits der größte einzelne Treiber der militärischen Batterienachfrage. Das Gesamtvolumen ist verglichen mit der zivilen Batterieindustrie noch klein. Strategisch ist der Markt jedoch besonders interessant, weil militärische Beschaffung andere Anforderungen stellt: Leistung, Verfügbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Versorgungssicherheit können wichtiger werden als der niedrigste Einkaufspreis.

Washington investiert plötzlich Milliarden in den Anfang der Lieferkette

Wie ernst Regierungen dieses Problem inzwischen nehmen, zeigte sich erst am 7. August. Die US-Regierung kündigte Investitionen von insgesamt 3 Mrd. USD in Projekte für kritische Mineralien und Batterien an. Darunter befindet sich ein bedingtes Darlehen über 1,4 Mrd. USD für den Batteriematerialhersteller Sila Nanotechnologies. Hinzu kommen weitere Finanzierungen für Rohstoff- und Materialunternehmen. Besonders interessant ist die Begründung: Die USA wollen ihre Verteidigungslieferketten stärken, Waffenbestände wieder auffüllen und ihre Abhängigkeit von chinesisch dominierten Rohstoffketten reduzieren. Gleichzeitig existiert inzwischen ein strategischer Rohstoffvorrat im Umfang von 12 Mrd. USD. Das ist ein bemerkenswerter Wandel. Verteidigungspolitik endet für Washington nicht mehr beim Panzer, Flugzeug oder der Drohne. Sie beginnt zunehmend bei der Mine und der Verarbeitung der dafür benötigten Materialien.

Warum Graphit in dieser Rechnung auftaucht

Genau hier kommt Graphit ins Spiel. In klassischen Lithium-Ionen-Batterien bildet Graphit den zentralen Bestandteil der Anode. Wer eine eigene Batterielieferkette aufbauen möchte, muss deshalb nicht nur Lithium sichern, sondern auch den Zugang zu geeignetem Graphit und dessen Weiterverarbeitung. Das Problem: Die USA waren nach Angaben des U.S. Geological Survey 2024 zu 100% nettoimportabhängig bei Naturgraphit. Noch größer ist die Konzentration bei der Weiterverarbeitung. Nach Angaben der International Energy Agency entfallen mehr als 90% der weltweiten Produktion von raffiniertem Graphit auf China. Für eine zivile Lieferkette ist eine solche Konzentration bereits unangenehm. Für militärische Systeme wird sie zu einer strategischen Frage. Denn es wäre wenig konsequent, Milliarden in eigene Drohnenfabriken zu investieren, wenn ein kritisches Material im Inneren ihrer Energiespeicher weiterhin aus einer Lieferkette stammt, auf die westliche Staaten im Konfliktfall nur begrenzten Einfluss haben.

Focus Graphite versucht genau diese Lücke zu adressieren

Vor diesem Hintergrund könnte Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) für geneigte Börsianer interessant werden. Das kanadische Unternehmen entwickelt mit Lac Knife in Québec ein hochgradiges Naturgraphitprojekt und versucht gleichzeitig, nicht nur als zukünftiger Minenbetreiber, sondern als Anbieter weiterverarbeiteter Graphitmaterialien positioniert zu sein. Ende Juli meldete Focus einen neuen technischen Meilenstein. Bei einem acht Tonnen umfassenden Pilotprogramm wurden rund 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit Reinheiten zwischen 95,0 und 98,7% Kohlenstoff hergestellt. Bemerkenswert ist, dass diese Werte nach Unternehmensangaben ausschließlich durch mechanische Aufbereitung erreicht wurden - ohne chemische oder thermische Reinigung. Das Ausgangsmaterial des Pilotprogramms wies dabei einen durchschnittlichen Kohlenstoffgehalt von 18,9% auf. Das produzierte Material soll nun unter anderem für Kundenqualifizierungen, Produktentwicklung und mögliche strategische Partnerschaften beziehungsweise Abnahmevereinbarungen eingesetzt werden.

Von 98,7% beginnt erst der nächste Schritt

Gerade dieser Punkt erklärt, warum eine moderne Rohstoffstrategie nicht bei der Mine endet. Das mechanisch erzeugte Konzentrat ist lediglich eine Zwischenstufe. Focus arbeitet zusätzlich an elektrothermischer Reinigung und hat in früheren Tests mit Lac-Knife-Material bereits Reinheiten von 99,9996% Kohlenstoff gemeldet. Außerdem bestehen Entwicklungskooperationen mit US-Technologieunternehmen wie Forge Nano und C4V. Ziel ist es, aus dem Rohstoff qualifizierte Materialien für Batterien und weitere anspruchsvolle Anwendungen zu entwickeln. Für Anleger ist dabei wichtig, zwischen technischem Erfolg und kommerziellem Erfolg zu unterscheiden. Ein hochreines Material, ein Pilotprogramm oder eine Kooperation garantieren weder eine spätere Mine noch einen Großauftrag. Entscheidend werden Genehmigung, Finanzierung, Kundenqualifizierung und letztlich verbindliche Abnahmeverträge sein. Genau darin liegt sowohl die Chance als auch das Risiko eines Entwicklungsunternehmens wie Focus Graphite.

Der Westen baut nicht nur neue Rüstungsfabriken

Der Zusammenhang zwischen Rheinmetall, dem europäischen Drohnenboom und einem kanadischen Graphitentwickler erscheint zunächst ungewöhnlich. Tatsächlich erzählt er jedoch ziemlich genau, wie sich westliche Industriepolitik gerade verändert. Frankreich will zehntausende Drohnen produzieren können. Rheinmetall bereitet unbemannte Systeme auf industrielle Stückzahlen vor. Die USA investieren gleichzeitig Milliarden in Batteriematerialien und kritische Rohstoffe. Dahinter steckt dieselbe Erkenntnis: Eine militärische Lieferkette ist nur so unabhängig wie ihr schwächstes Glied. Je stärker Europa und Nordamerika die Produktion moderner Waffensysteme skalieren, desto wichtiger wird deshalb die Frage, woher Batteriematerialien, Spezialmetalle und andere kritische Rohstoffe stammen.

Fazit

Der Drohnenboom tritt in eine neue Phase ein. Es geht nicht mehr nur darum, bessere Systeme zu entwickeln, sondern sie in Zehntausenderstückzahlen produzieren zu können. Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) steht exemplarisch für diesen industriellen Hochlauf, während Frankreich bereits die Fertigungskompetenz seiner Automobilindustrie mobilisiert. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Milliardeninvestitionen der USA, dass der Westen den Rohstoffteil dieser Rechnung zunehmend ernst nimmt. Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) befindet sich mit Lac Knife noch deutlich früher in der Wertschöpfungskette und entsprechend in einer wesentlich spekulativeren Entwicklungsphase. Doch genau diese Position macht das Unternehmen interessant: Wenn aus Drohnen Massenprodukte werden und westliche Regierungen gleichzeitig verlangen, dass kritische Materialien aus nachvollziehbaren und verbündeten Lieferketten stammen, könnte der Wettbewerb um die nächste Generation von Verteidigungstechnologie künftig nicht erst in den Fabriken von Rheinmetall & Co. beginnen. Er könnte bereits bei den Rohstoffen entschieden werden.