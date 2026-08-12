Der Drohnen-Boom verändert die Rüstungsindustrie - warum plötzlich auch das Graphit in der Batterie strategisch wird

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Wenn heute über moderne Kriegsführung gesprochen wird, fällt fast zwangsläufig ein Begriff: Drohnen. Aufklärungsdrohnen beobachten kilometerweit entfernte Ziele, unbemannte Systeme übernehmen Aufgaben, für die früher Flugzeuge oder Soldaten benötigt wurden, und gleichzeitig wächst die Bedeutung von Drohnenabwehrsystemen. Doch hinter dieser technologischen Revolution steckt ein Bauteil, über das an der Börse deutlich weniger gesprochen wird: die Batterie. Neue Daten von Benchmark Mineral Intelligence zeigen, wie schnell sich dieser Markt verändert. 2025 erreichte der weltweite Batteriebedarf für Verteidigungsanwendungen demnach bereits 4,34 GWh. Knapp 40% davon entfielen auf Drohnen. Noch 2020 lag deren Anteil bei lediglich rund 15%. Damit sind Drohnen inzwischen der größte einzelne Treiber der militärischen Batterienachfrage. Und genau das wirft eine interessante Frage auf: Wenn Batterien für die Verteidigungsindustrie strategisch werden, wie strategisch sind dann eigentlich die Rohstoffe, die in diesen Batterien stecken?

Der moderne Krieg wird elektrisch

Die Entwicklung beschränkt sich längst nicht auf kleine Aufklärungsdrohnen. Batterien werden für unbemannte Luft-, Land- und Seefahrzeuge benötigt, gleichzeitig steigt der Bedarf für mobile Stromversorgung auf Militärbasen, moderne Kampfflugzeuge, U-Boote und Bodenfahrzeuge. Benchmark hat deshalb 2026 erstmals eine eigene Prognose für den Batteriebedarf verschiedener Verteidigungssegmente in sein Non-Road-Mobile-Machinery-Modell aufgenommen. Das Interessante daran ist weniger das absolute Volumen. Verglichen mit der weltweiten Batterieindustrie bleibt der Verteidigungsmarkt klein. Entscheidend ist vielmehr, wie schnell die Nachfrage wächst und welche Anforderungen militärische Kunden an ihre Lieferketten stellen. Eine Batterie für ein militärisches System muss nicht nur leistungsfähig sein. Sie muss unter schwierigen Bedingungen funktionieren, verfügbar sein und im Idealfall aus einer Lieferkette stammen, die im Konfliktfall nicht plötzlich unterbrochen werden kann.

DroneShield zeigt, wohin sich die Rüstungsindustrie bewegt

Wie stark das Thema Drohnen inzwischen in der Verteidigungsindustrie angekommen ist, zeigt DroneShield Ltd. (ISIN: AU000000DRO2). Das australische Unternehmen entwickelt Systeme zur Erkennung und Abwehr unbemannter Fluggeräte und baut seine internationale Präsenz weiter aus. Erst im Mai startete DroneShield eine eigene Lieferketteninitiative in Deutschland. Dabei geht es um die stärkere Zusammenarbeit mit deutschen Produktions- und Technologiepartnern sowie den Aufbau widerstandsfähiger europäischer Lieferketten für Drohnenabwehrsysteme. Das ist bemerkenswert, denn es zeigt einen größeren Trend: Bei Verteidigungstechnologien zählt längst nicht mehr allein, wer das beste Endprodukt entwickelt. Ebenso wichtig wird die Frage, ob die dafür benötigten Komponenten und Materialien auch in größerem Maßstab und innerhalb verbündeter Staaten verfügbar sind.

Warum eine Lithium-Ionen-Batterie Graphit braucht

An dieser Stelle wird es für Rohstoffanleger interessant. Lithium gibt der Lithium-Ionen-Batterie zwar ihren Namen, doch für die Anode kommt heute überwiegend Graphit zum Einsatz. Der Rohstoff übernimmt beim Laden und Entladen die Aufgabe, Lithium-Ionen aufzunehmen und wieder freizugeben. Ohne geeignetes Anodenmaterial funktioniert die Batterie nicht wie vorgesehen. Entscheidend ist deshalb nicht allein, genügend Batteriezellen zu produzieren. Auch die vorgelagerten Materialien müssen verfügbar sein. Genau hier befindet sich der Westen allerdings in einer schwierigen Position. Die International Energy Agency beziffert Chinas Anteil an der weltweiten Produktion von Anodenaktivmaterial für Elektrofahrzeugbatterien 2025 auf mehr als 90%. Bei der Verarbeitung von Graphit und anderen kritischen Mineralien bestehen ähnlich hohe Konzentrationen. Die IEA zählt Graphit deshalb inzwischen zu den Materialien mit besonders hoher strategischer Risikoexposition.

Was passiert, wenn der Rohstoff aus dem falschen Land kommt?

Damit entsteht ausgerechnet bei einem Material, das für moderne Batterien benötigt wird, eine geopolitische Schwachstelle. Die IEA warnt in ihrem aktuellen Global Critical Minerals Outlook 2026, dass die Konzentration bei der Verarbeitung kritischer Rohstoffe zuletzt sogar weiter zugenommen hat. Bei Graphit kam in den vergangenen beiden Jahren praktisch das gesamte Wachstum des raffinierten Angebots vom jeweils dominierenden Anbieter. Gleichzeitig wurden Exportkontrollen ausgeweitet. Nach Berechnungen der IEA könnten bei einer vollständigen Unterbrechung des Handels mit Batteriegraphit außerhalb Chinas nachgelagerte Produktionswerte von mehr als 300 Mrd. USD jährlich gefährdet sein. Das zeigt, warum Regierungen bei kritischen Rohstoffen inzwischen nicht mehr nur auf den Preis schauen. Herkunft, Rückverfolgbarkeit und Verarbeitung innerhalb verbündeter Staaten werden selbst zu einem Bestandteil der Versorgungssicherheit.

Eine Drohne beginnt deshalb nicht erst in der Rüstungsfabrik

Genau hier verändert sich die Perspektive. Wer nur auf den Hersteller der fertigen Drohne oder des Abwehrsystems schaut, sieht lediglich das Ende einer wesentlich längeren Wertschöpfungskette. Davor stehen Elektronik, Sensoren und Batterien. Vor der Batterie stehen wiederum Kathoden- und Anodenmaterialien. Und vor dem Anodenmaterial steht unter anderem der Rohstoff Graphit. Für westliche Staaten entsteht dadurch eine ungewöhnliche Herausforderung: Es reicht nicht, die Produktion von Drohnen, Fahrzeugen oder Batterien nach Nordamerika und Europa zurückzuholen, wenn entscheidende Materialien weiterhin aus hoch konzentrierten Lieferketten stammen. Genau deshalb werden Rohstoffprojekte in Kanada, den USA und anderen verbündeten Staaten zunehmend auch unter dem Gesichtspunkt der nationalen Sicherheit betrachtet.

Focus Graphite will aus der Mine ein Materialunternehmen machen

Vor diesem Hintergrund könnte Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) für geneigte Börsianer interessant werden. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife in Québec ein hochgradiges Naturgraphitprojekt, möchte aber ausdrücklich nicht beim klassischen Verkauf von Minenkonzentrat stehen bleiben. Genau das ist für die Drohnenstory entscheidend. Focus arbeitet daran, sein Graphit zu reinigen, weiterzuentwickeln und für anspruchsvolle Anwendungen zu qualifizieren. Im April 2026 schloss das Unternehmen dafür eine Entwicklungsvereinbarung mit dem US-Technologieunternehmen Forge Nano. Dabei wird Naturgraphit aus Lac Knife mit der Atomic-Layer-Deposition-Technologie von Forge Nano beschichtet. Ziel des Programms ist es, Leistungsdaten unter anderem zu Lebensdauer, Schnellladefähigkeit und Haltbarkeit zu erzeugen - Eigenschaften, die laut den Unternehmen gerade für anspruchsvolle Batterie-, Industrie- und Verteidigungsanwendungen relevant sind.

Von der Graphitmine zur Batterie für anspruchsvolle Anwendungen

Damit wird ein wichtiger Unterschied deutlich. Für die Verteidigungsindustrie reicht es langfristig möglicherweise nicht, irgendwo Graphit aus dem Boden zu holen. Das Material muss die erforderliche Reinheit erreichen, verarbeitet werden können und anschließend die Qualifikation beim potenziellen Kunden bestehen. Focus Graphite versucht deshalb, mehrere dieser Schritte miteinander zu verbinden. Neben Lac Knife entwickelt das Unternehmen eine elektrothermische Reinigungstechnologie und arbeitet mit Industriepartnern an weiterverarbeiteten Materialien. Nach Unternehmensangaben wurde Lac-Knife-Graphit in Tests bereits auf 99,9996 Gewichtsprozent Kohlenstoff gereinigt. Das allein bedeutet noch nicht, dass daraus automatisch ein kommerzielles Produkt für militärische Drohnen entsteht. Die entsprechenden Qualifizierungs- und Entwicklungsarbeiten laufen weiter. Gerade diese Unterscheidung ist für Anleger wichtig: Technisches Potenzial und späterer kommerzieller Absatz sind zwei unterschiedliche Entwicklungsstufen.

Der nächste Rohstoffwettlauf könnte im Inneren der Drohne stattfinden

Die aktuellen Benchmark-Zahlen machen dennoch sichtbar, warum dieses Thema interessant wird. Wenn der Batteriebedarf für militärische Drohnen innerhalb weniger Jahre stark wächst, steigt gleichzeitig die strategische Bedeutung der vorgelagerten Lieferkette. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nicht nur aus der Verteidigungsindustrie stammt. Elektrofahrzeuge, stationäre Energiespeicher und zahlreiche weitere Anwendungen konkurrieren ebenfalls um Batteriematerialien. Die IEA geht deshalb davon aus, dass die Diversifizierung bei Graphit nicht allein durch neue Minen gelingen wird. Es müssen gleichzeitig neue Reinigungs-, Verarbeitungs- und Anodenkapazitäten außerhalb Chinas entstehen. Genau dort liegt der Unterschied zwischen einem klassischen Rohstoffprojekt und einer integrierten Materialstrategie.

Fazit

Der Drohnen-Boom verändert die Rüstungsindustrie - und möglicherweise auch die Art, wie Anleger über Rohstoffe nachdenken sollten. DroneShield Ltd. (ISIN: AU000000DRO2) steht beispielhaft für die wachsende Bedeutung von Drohnen- und Drohnenabwehrtechnologien. Doch die Benchmark-Daten zeigen, dass hinter diesem Boom eine zweite Entwicklung stattfindet: Drohnen sind inzwischen für knapp 40% der weltweiten Batterienachfrage im Verteidigungsbereich verantwortlich. Damit rücken auch Materialien wie Graphit stärker in den strategischen Fokus. Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) versucht mit Lac Knife, eigener Reinigungstechnologie und der Zusammenarbeit mit Forge Nano genau an dieser vorgelagerten Stelle der Wertschöpfungskette anzusetzen. Noch befindet sich das Unternehmen in der Entwicklungs- und Qualifizierungsphase, weshalb der Weg zu Produktion und kommerziellen Abnahmeverträgen mit entsprechenden Risiken verbunden bleibt. Doch wenn westliche Staaten Milliarden in eigene Drohnen-, Batterie- und Verteidigungskapazitäten investieren, könnte eine Frage für die Industrie immer wichtiger werden: Nicht nur, wer die Drohne baut - sondern auch, woher das Material in ihrer Batterie stammt.

Quelle:

https://source.benchmarkminerals.com/article/battery-demand-from-defence-applications-launched-in-benchmark-s-non-road-mobile-machinery-report

https://www.researchandmarkets.com/report/battery-material?rmtoken=nzr4wj8ee

https://www.droneshield.com/media/press-releases/droneshield-launches-german-supply-chain-campaign

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/executive-summary

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/outlook

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/manufacturing-and-trade

https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2026/supply-chain-risks-and-industrial-competitiveness

https://focusgraphite.com/focus-graphite-initiates-joint-development-with-forge-nano-to-evaluate-advanced-coating-technology-for-lac-knife-graphite/

https://www.newsfilecorp.com/release/291705/Focus-Graphite-Initiates-Joint-Development-with-Forge-Nano-to-Evaluate-Advanced-Coating-Technology-for-Lac-Knife-Graphite

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

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