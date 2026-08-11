© Foto: DroneShieldNach nur sieben Monaten steht fast der komplette Vorjahresumsatz bereits fest. Jetzt startet auch noch die nächste Produktgeneration.DroneShield hat nach sieben Monaten bereits fast so viel Umsatz fest zugesagt wie im gesamten Rekordjahr 2025. Die verbindlich vereinbarten Erlöse für 2026 summieren sich auf 206 Millionen australische Dollar, umgerechnet rund 145 Millionen US-Dollar. Das entspricht 95 Prozent des Vorjahresumsatzes - obwohl noch fünf Monate verbleiben. Die Aktie konnte daraus am Dienstag allerdings kein Kapital schlagen und schloss in Sydney 2,75 Prozent im Minus. Für das Gesamtjahr peilt der australische Drohnenabwehr-Spezialist 250 bis 270 Millionen australische Dollar …
Enthaltene Werte: XC0006013XXX,AU000000DRO2Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE