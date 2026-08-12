Wolfram bleibt knapp - doch bei Adelayde könnte jetzt ausgerechnet Gold für den nächsten Impuls sorgen

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Eigentlich müsste die Geschichte von Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) derzeit ausschließlich von Wolfram handeln. Die USA haben gerade neue Maßnahmen ergriffen, um Wolframschrott im eigenen Land zu halten, China dominiert weiterhin große Teile der globalen Lieferkette und westliche Regierungen suchen nach neuen Rohstoffquellen. Genau in diesem Umfeld besitzt Adelayde mit Sisson North ein frühes Wolframprojekt unmittelbar neben einem strategisch wichtigen kanadischen Großprojekt. Doch während sich fast der gesamte Markt auf Wolfram konzentriert, könnte der nächste konkrete Katalysator des kleinen Explorers aus einer völlig anderen Richtung kommen: Gold.

Die Wolframkrise wird immer konkreter

Erst vor wenigen Tagen hat die US-Regierung angekündigt, Exporte von wolframhaltigem Schrott für ein Jahr zu blockieren. Die Regelung soll ab dem 27. August gelten und dazu beitragen, mehr kritisches Material innerhalb der USA zu halten und die heimische Recyclingindustrie zu stärken. Bemerkenswert daran ist weniger der Schrott selbst als das politische Signal dahinter. Wenn eine Volkswirtschaft beginnt, selbst gebrauchte Wolframprodukte als strategische Ressource zu behandeln, hat sich die Wahrnehmung dieses Metalls fundamental verändert. Reuters berichtet gleichzeitig über ein Problem, das wir aus den vergangenen Artikeln bereits kennen: Die USA wollen ihre Abhängigkeit von China reduzieren, verfügen aber noch nicht über ausreichend eigene Verarbeitungskapazitäten. Auch die Associated Press berichtete Anfang August, dass amerikanische Unternehmen angesichts der hohen Bedeutung kritischer Mineralien für moderne Waffensysteme verstärkt versuchen, chinesische Lieferketten zu ersetzen. Gerade Wolfram bleibt dabei problematisch: China kontrolliert weiterhin einen dominierenden Anteil des Marktes, während der Aufbau neuer westlicher Kapazitäten Jahre benötigt.

Almonty hat gezeigt, was passieren kann, wenn ein Nischenmetall plötzlich strategisch wird

Für deutsche Rohstoffanleger ist diese Entwicklung längst mit einem Namen verbunden: Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Das Unternehmen hat mit Sangdong in Südkorea eine der bedeutendsten nicht-chinesischen Wolframquellen aufgebaut und wurde dadurch vom spezialisierten Minenwert zu einem der sichtbarsten Börsenvertreter der westlichen Wolfram-Story. Doch genau hier beginnt für spekulative Anleger möglicherweise die interessantere Frage. Wer einen etablierten Produzenten betrachtet, investiert in eine bereits weit fortgeschrittene Entwicklung. Wer dagegen nach wesentlich früheren Unternehmen sucht, muss zwangsläufig in die Exploration gehen - und damit deutlich höhere geologische, finanzielle und operative Risiken akzeptieren. Adelayde Exploration befindet sich genau in dieser wesentlich früheren Phase.

Adelayde bietet eine andere Art von Wolfram-Exposure

Mit dem Sisson North Tungsten Project besitzt Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) ein 9.780 Acre großes Projekt in New Brunswick, das direkt an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Das benachbarte Projekt erhielt bereits rund 29 Mio. CAD an kombinierter Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium und wurde später als kanadisches Nation-Building Project ausgewählt. Adelayde hat auf Sisson North inzwischen ein Hubschrauberprogramm mit aeromagnetischen, radiometrischen und VLF-Messungen abgeschlossen; die gewonnenen Daten werden für die weitere Exploration ausgewertet. Das ist selbstverständlich noch keine Mine und nicht einmal der Nachweis einer wirtschaftlichen Wolframlagerstätte. Genau darin liegt aber der entscheidende Unterschied zu einem Unternehmen wie Almonty. Adelayde ist ein sehr früher Explorer und wird entsprechend völlig anders bewertet. Für Anleger, die gezielt nach kleinen Unternehmen mit Exposure zum Wolframthema suchen, bietet das eine andere Chance-Risiko-Konstellation - mit deutlich höherem Explorationsrisiko, aber eben auch aus einem wesentlich früheren Ausgangspunkt.

Doch jetzt kommt plötzlich Gold ins Spiel

Und genau hier wird die aktuelle Situation bei Adelayde interessanter. Denn das Unternehmen wartet nicht ausschließlich darauf, dass sich die Wolframgeschichte weiterentwickelt. Am 24. Juli gab Adelayde bekannt, Titan Drilling Ltd. mit dem ersten Bohrprogramm auf dem zu 100 Prozent gehaltenen Clayton Ridge Gold Project in Esmeralda County, Nevada, beauftragt zu haben. Das Unternehmen bezeichnet das Programm als vollständig finanziert und kündigte an, dass die Bohrungen in den darauffolgenden Tagen beginnen sollten. Damit verändert sich die Story. Ein kleiner Explorer, der bisher vor allem über sein Exposure zu Wolfram und Antimon wahrgenommen wurde, steht gleichzeitig vor einem konkreten Bohrprogramm auf einem Goldprojekt. Bohrungen gehören im Junior-Mining-Sektor zu den wichtigsten möglichen Kurstreibern - in beide Richtungen. Erst der Bohrer kann zeigen, ob geologische Annahmen tatsächlich durch entsprechende Mineralisierung bestätigt werden.

Wolfram liefert die Story - der Bohrer könnte die Fakten liefern

Das könnte für Adelayde eine ungewöhnliche Konstellation schaffen. Das Unternehmen besitzt einerseits Exposure zu einem Rohstoff, der derzeit geopolitisch immer wichtiger wird. Andererseits steht mit Clayton Ridge ein völlig unabhängiger potenzieller Nachrichtenstrom bevor. Genau diese Kombination unterscheidet Adelayde derzeit von vielen reinen Wolfram-Explorern. Anleger müssen nicht ausschließlich darauf warten, dass Sisson North weitere Fortschritte macht. Das Portfolio umfasst zusätzlich Gold, Antimon und Lithium, wobei das Goldprojekt nun einen unmittelbareren operativen Katalysator liefern könnte. Laut Adelayde ist das Unternehmen für mehrere Arbeitsprogramme im zweiten Halbjahr 2026 finanziert. Das erhöht selbstverständlich nicht automatisch den Wert der Projekte. Mehrere Rohstoffe bedeuten auch mehrere geologische Risiken und können bei einem kleinen Unternehmen Management und Kapital stärker beanspruchen. Entscheidend wird deshalb sein, ob Adelayde aus den verschiedenen Projekten tatsächlich messbare Fortschritte erzeugen kann.

Warum das Timing interessant ist

Gerade für Anleger, die nach kleineren Alternativen zu bereits bekannten Wolframwerten suchen, könnte dieser Zeitpunkt deshalb zumindest beobachtenswert sein. Die große Wolframgeschichte wird inzwischen von Regierungen, Verteidigungsministerien und Unternehmen geschrieben. Produzenten wie Almonty Industries haben bereits erheblich davon profitiert, dass der Markt Wolfram neu bewertet hat. Bei Adelayde Exploration ist diese Entwicklung wesentlich weniger weit fortgeschritten. Das Unternehmen bleibt ein kleiner, spekulativer Explorer. Gleichzeitig könnte nun aber erstmals ein Bohrprogramm auf Clayton Ridge einen klar definierten operativen Nachrichtenfluss erzeugen, während im Hintergrund Sisson North und George Lake South Exposure zu Wolfram und Antimon liefern. Damit muss die Investmentthese nicht mehr ausschließlich lauten: Vielleicht wird Sisson North irgendwann interessant. Sie könnte vielmehr lauten: Kann ein kleiner Explorer mehrere konkrete Katalysatoren erzeugen, während eines seiner wichtigsten Rohstoffthemen gerade weltweit strategisch aufgewertet wird?

Fazit: Vielleicht ist Wolfram nur die halbe Geschichte

Die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung zeigen, wie weit die Wolframproblematik inzwischen reicht. Wenn selbst Wolframschrott im Land gehalten werden soll, ist Versorgungssicherheit längst mehr als ein Schlagwort. Für Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) bleibt Sisson North deshalb ein strategisch interessantes, aber frühes Explorationsprojekt. Der unmittelbarere Katalysator könnte jedoch aus Nevada kommen. Mit der Beauftragung eines Bohrunternehmens für das vollständig finanzierte erste Bohrprogramm auf Clayton Ridge bewegt sich Adelayde von der Planung in Richtung eines konkreten Explorationstests. Ob die Bohrungen erfolgreich sein werden, weiß heute niemand. Genau das macht Junior-Exploration spekulativ. Für Anleger, die Adelayde bisher lediglich als kleinen Wolframwert neben großen Namen wie Almonty Industries betrachtet haben, könnte sich die Geschichte damit jedoch verändern: Wolfram liefert weiterhin das große geopolitische Narrativ - während Gold möglicherweise den nächsten unternehmensspezifischen Impuls liefert.

Quellen:

Trump admin blocks tungsten, battery waste exports to boost US minerals supply

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-admin-blocks-tungsten-battery-waste-exports-boost-us-minerals-supply-2026-08-06/

US companies step up efforts to cut reliance on China for critical minerals

https://apnews.com/article/df2b6c0f5fdd8b26143ce332336f6489

Adelayde Exploration Engages Drill Contractor for the Clayton Ridge Gold Project in Nevada

https://live.deutsche-boerse.com/nachrichten/IRW-News-Adelayde-Exploration-Inc-Adelayde-Exploration-beauftragt-Bohrunternehmen-fuer-das-Goldprojekt-Clayton-Ridge-in-Nevada-d29e5513-cf60-47c1-af88-dc9b78e120f1

Adelayde Exploration Completes Work Programs on Sisson North and George Lake South Tungsten-Antimony Projects

https://www.adelaydeexp.com/2026/05/completes-work-programs-on-sisson-north-and-george-lake-south-tungsten-antimony-projects/

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Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

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