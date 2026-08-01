Die USA wollen ab 2027 auf chinesisches Wolfram verzichten - doch wo soll es eigentlich herkommen?

Anzeige / Werbung

Seit Jahren arbeitet die US-Regierung daran, die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen zu reduzieren. Für viele kritische Mineralien existieren inzwischen konkrete Programme, Milliardenförderungen und strategische Partnerschaften. Doch ausgerechnet beim Wolfram droht nun ein Problem, das sich kurzfristig kaum lösen lässt. Ab dem 1. Januar 2027 dürfen US-Verteidigungsunternehmen nach geltenden Beschaffungsvorschriften bestimmte kritische Rohstoffe - darunter auch Wolfram - nicht mehr aus China, Russland, Iran oder Nordkorea beziehen. Die politische Richtung ist damit klar. Doch die Industrie stellt inzwischen eine andere Frage: Woher soll das Material stattdessen eigentlich kommen?

Der politische Wille ist da - die Lieferkette noch nicht

In den vergangenen Jahren haben die USA Milliardenbeträge in den Aufbau eigener Lieferketten für kritische Rohstoffe investiert. Neue Minen sollen entstehen, Verarbeitungsanlagen aufgebaut und Abhängigkeiten reduziert werden. Doch zwischen politischen Zielen und industrieller Realität klafft noch immer eine große Lücke. Wie Reuters zuletzt berichtete, halten zahlreiche Branchenvertreter die vollständige Umsetzung der Vorgaben bis Anfang 2027 für kaum realistisch. Zwar verfügen die USA über Vorkommen verschiedener kritischer Rohstoffe, doch bei Förderung und insbesondere der Weiterverarbeitung bestehen weiterhin erhebliche Defizite. Viele der geförderten Projekte werden frühestens gegen Ende dieses Jahrzehnts relevante Mengen liefern.

Wolfram gehört zu den schwierigsten Fällen

Gerade beim Wolfram zeigt sich das Problem besonders deutlich. Das Metall gehört zu den wichtigsten Werkstoffen für die Verteidigungsindustrie. Es wird unter anderem in panzerbrechender Munition, Raketensystemen, Präzisionswerkzeugen, Flugzeugtriebwerken und zahlreichen Anwendungen im Maschinenbau eingesetzt. Gleichzeitig dominiert China den Weltmarkt seit Jahrzehnten - sowohl bei der Förderung als auch bei der Verarbeitung. Die Folge: Selbst wenn westliche Staaten heute neue Projekte fördern, dauert es häufig acht bis zwölf Jahre oder länger, bis daraus tatsächlich eine produzierende Mine wird. Hinzu kommen Genehmigungen, Infrastruktur, Finanzierung sowie der Aufbau der nachgelagerten Verarbeitung. Zeit ist damit zum entscheidenden Faktor geworden.

Produzenten rücken stärker in den Fokus

Genau deshalb wächst derzeit das Interesse an Unternehmen, die kurzfristig neue Liefermengen außerhalb Chinas bereitstellen können. Ein Beispiel ist Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit der Sangdong-Mine in Südkorea entsteht eine der bedeutendsten Wolframproduktionen außerhalb Chinas. Gleichzeitig wurde der wichtigste Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders, einer Tochtergesellschaft der Plansee Group, auf 21 Jahre verlängert. Solche langfristigen Partnerschaften zeigen, dass industrielle Kunden heute weit mehr suchen als nur einzelne Rohstofflieferungen. Sie wollen stabile Lieferketten über Jahrzehnte hinweg. Gerade vor dem Hintergrund der 2027-Regelungen dürfte dieser Aspekt weiter an Bedeutung gewinnen.

Doch wer liefert nach Sangdong?

So wichtig neue Produzenten sind, lösen sie nur einen Teil des Problems. Denn auch neue Minen verfügen über begrenzte Reserven und Produktionskapazitäten. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wolfram nicht nur durch die Verteidigungsindustrie, sondern auch durch Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Elektrotechnik und den Maschinenbau. Die entscheidende Frage lautet deshalb längst nicht mehr nur, welche Mine als Nächstes produziert. Sondern: Welche Projekte könnten die Generation danach bilden? Genau an diesem Punkt rückt die Exploration wieder stärker in den Mittelpunkt. Jede produzierende Wolframmine begann irgendwann als frühes Explorationsprojekt. Zwischen einer ersten Entdeckung und einer kommerziellen Produktion vergehen jedoch häufig mehr als zehn Jahre. Wer die Versorgung in den 2030er-Jahren sichern möchte, muss deshalb bereits heute neue Lagerstätten identifizieren.

Adelayde entwickelt ein Projekt in einem strategisch wichtigen Distrikt

Vor diesem Hintergrund könnte auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) verstärkt Aufmerksamkeit erhalten. Das Unternehmen befindet sich bewusst in einer frühen Explorationsphase und entwickelt mit dem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick ein Projekt unmittelbar neben der bekannten Sisson Tungsten Mine. Die strategische Bedeutung dieser Region ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das benachbarte Sisson-Projekt erhielt bereits rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium. Später wurde es zudem von der kanadischen Regierung als eines der ersten Nation-Building Projects ausgewählt - ein Hinweis darauf, welche Rolle dieser Distrikt künftig innerhalb westlicher Lieferketten spielen könnte. Adelayde selbst hat zuletzt umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchungen abgeschlossen und damit die Grundlage für weitere Explorationsarbeiten geschaffen. Dabei gilt unverändert: Die Nähe zu einer bekannten Lagerstätte erlaubt keinerlei Rückschluss auf eine wirtschaftliche Mineralisierung auf dem eigenen Projekt. Sie verdeutlicht jedoch, dass sich Adelayde in einer Region befindet, die im Zuge des Ausbaus westlicher Wolframlieferketten zunehmend in den Fokus rückt.

Fazit: Die Uhr tickt bereits

Die USA haben sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Ab 2027 soll chinesisches Wolfram für zahlreiche Verteidigungsanwendungen keine Rolle mehr spielen. Politisch ist dieses Signal eindeutig. Industriell stellt sich jedoch eine wesentlich schwierigere Frage: Wer kann die entstehende Lücke tatsächlich schließen? Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) könnten dabei kurzfristig eine wichtige Rolle übernehmen. Gleichzeitig richtet sich der Blick zunehmend auf Explorationsunternehmen, die den Grundstein für die Versorgung der kommenden Jahrzehnte legen könnten. Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) gehört als früher Explorer in einem strategisch wichtigen Wolframdistrikt zu dieser Gruppe. Ob daraus eines Tages eine produzierende Mine entsteht, lässt sich heute selbstverständlich nicht seriös beurteilen. Fest steht jedoch: Wenn die Frist 2027 näher rückt, wird nicht nur entscheidend sein, wer Wolfram besitzt - sondern vor allem, wer es außerhalb Chinas künftig überhaupt liefern kann

Quellen:

Reuters - Trump may need to allow Chinese minerals as US industry struggles to meet 2027 deadline

Executive Order / US Defense Supply Chain Waivers (Reuters)

International Tungsten Industry Association (ITIA) - https://itia.info/

Almonty Industries - Corporate News: https://almonty.com/news/

Government of Canada - Nation-Building Projects: https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases

Adelayde Exploration - Corporate News: https://www.adelaydeexploration.com/news

Adelayde Exploration - Projects: https://www.adelaydeexploration.com/projects

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources" oder "Nebenwerte".

Adelayde Exploration Inc.

Land: Kanada

ISIN: CA0068131097

https://www.adelaydeexp.com/

Disclaimer/Risikohinweis Adelayde Exploration

Interessenkonflikte: Mit Adelayde Exploration existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Adelayde Exploration. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Adelayde Exploration können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Adelayde Exploration einsehen: https://www.adelaydeexp.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Adelayde Exploration vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity

The post Die USA wollen ab 2027 auf chinesisches Wolfram verzichten - doch wo soll es eigentlich herkommen? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA0068131097