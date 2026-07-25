Der Westen braucht neue Wolframminen - warum das allein nicht die Lösung ist

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Noch vor wenigen Jahren schien die Antwort auf die Rohstofffrage vergleichsweise einfach: Wenn kritische Metalle knapp werden, müssen eben neue Minen gebaut werden. Tatsächlich investieren die USA, Kanada, Europa und Australien derzeit Milliardenbeträge, um ihre Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren. Doch immer deutlicher zeigt sich, dass neue Bergwerke allein das Problem nicht lösen werden. Denn zwischen einer Mine und einem fertigen Industrieprodukt liegt ein entscheidender Schritt, der in der öffentlichen Diskussion häufig übersehen wird: die Weiterverarbeitung. Gerade im Wolframmarkt könnte genau dieser Punkt darüber entscheiden, wie unabhängig der Westen künftig tatsächlich wird.

Eine Mine liefert zunächst nur ein Konzentrat

Wer an eine Mine denkt, stellt sich häufig vor, dass dort bereits das Material entsteht, das später in Flugzeugen, Werkzeugen oder Halbleitern verbaut wird. Tatsächlich beginnt die eigentliche Wertschöpfung jedoch erst nach dem Abbau. Das geförderte Erz wird zunächst aufbereitet und zu einem Wolframkonzentrat verarbeitet. Anschließend folgen mehrere chemische und metallurgische Verarbeitungsschritte, bis daraus Ammoniumparawolframat (APT), Wolframpulver, Wolframkarbid oder andere Spezialprodukte entstehen. Erst diese Materialien werden später von Industrieunternehmen weiterverarbeitet und finden ihren Weg in Hartmetallwerkzeuge, Präzisionsmaschinen, Halbleiter oder moderne Rüstungssysteme. Wer also lediglich neue Minen baut, schafft noch keine unabhängige Lieferkette.

China dominiert nicht nur die Förderung

In der öffentlichen Wahrnehmung wird häufig darauf verwiesen, dass China rund 80 Prozent der weltweiten Wolframförderung kontrolliert. Mindestens genauso bedeutend ist jedoch die Stellung des Landes bei der Weiterverarbeitung. Über Jahrzehnte hat China nahezu die komplette industrielle Wertschöpfung rund um Wolfram aufgebaut - vom Erzkonzentrat bis hin zu hochveredelten Spezialprodukten. Viele westliche Industrien sind deshalb nicht nur auf chinesisches Erz angewiesen, sondern auch auf chinesische Verarbeitungskapazitäten.

Genau darin liegt das eigentliche Problem.

Selbst wenn künftig mehr Wolfram außerhalb Chinas gefördert wird, bedeutet das noch lange nicht automatisch, dass westliche Unternehmen vollständig unabhängiger werden. Ohne eigene Verarbeitungskapazitäten bleibt ein wesentlicher Teil der Lieferkette weiterhin außerhalb der eigenen Kontrolle. Der Aufbau kompletter Lieferketten wird zur neuen Strategie. Diese Erkenntnis spiegelt sich inzwischen auch in der Rohstoffpolitik westlicher Staaten wider. Die Europäische Union verfolgt mit dem Critical Raw Materials Act ausdrücklich das Ziel, nicht nur neue Minen zu fördern, sondern die gesamte Wertschöpfungskette - von der Gewinnung über die Verarbeitung bis zum Recycling - innerhalb befreundeter Staaten auszubauen. Auch die USA und Kanada investieren zunehmend in Projekte, die mehrere Glieder der Lieferkette miteinander verbinden. Die Versorgung mit kritischen Rohstoffen wird längst nicht mehr ausschließlich als Bergbauthema betrachtet, sondern als industriepolitische und sicherheitsstrategische Aufgabe. Je stärker geopolitische Spannungen zunehmen, desto wichtiger wird die Frage, ob sämtliche Verarbeitungsschritte innerhalb verlässlicher Partnerländer stattfinden können.

Almonty zeigt, warum Partnerschaften immer wichtiger werden

Wie sich diese Entwicklung in der Praxis auswirkt, zeigt derzeit Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX). Mit dem Produktionsstart der Sangdong-Wolframmine in Südkorea hat das Unternehmen nicht nur eine der bedeutendsten Wolframminen außerhalb Chinas wieder in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde der wichtigste Abnahmevertrag mit Global Tungsten & Powders, einer Tochtergesellschaft der nicht börsennotierten Plansee Group, von 15 auf 21 Jahre verlängert. Bemerkenswert ist dabei weniger die Laufzeit allein als die dahinterstehende Botschaft. Offenbar reicht es den industriellen Abnehmern längst nicht mehr aus, dass neues Wolfram produziert wird. Entscheidend ist vielmehr, dass dieses Material langfristig in stabile und planbare Lieferketten eingebunden werden kann. Solche Partnerschaften schaffen Planungssicherheit für Produzenten, erleichtern Projektfinanzierungen und sichern gleichzeitig den Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen für industrielle Kunden.

Die Lieferanten von morgen werden heute gesucht

Damit verändert sich auch der Blick auf den Explorationssektor. Natürlich profitieren zunächst Unternehmen, die bereits produzieren oder kurz vor der Produktion stehen. Gleichzeitig stellt sich jedoch zwangsläufig die Frage, woher die nächste Generation westlicher Wolframminen kommen soll. Neue Lagerstätten entstehen schließlich nicht von selbst. Jede produzierende Mine begann irgendwann als Explorationsprojekt. Zwischen einer ersten geologischen Entdeckung und einer kommerziellen Mine vergehen häufig acht bis zwölf Jahre - manchmal sogar länger. Wer die Versorgung der Industrie in den 2030er- oder 2040er-Jahren sichern möchte, muss deshalb bereits heute neue Projekte identifizieren und entwickeln. Genau deshalb richtet sich der Blick vieler Investoren inzwischen zunehmend auch auf frühe Explorationsunternehmen in politisch stabilen Regionen.

Adelayde entwickelt ein Projekt in einem strategisch wichtigen Distrikt

Vor diesem Hintergrund könnte auch Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Das Unternehmen befindet sich bewusst in einer frühen Explorationsphase und entwickelt mit dem Sisson North Tungsten Project in New Brunswick ein Projekt, das unmittelbar an die bekannte Sisson Tungsten Mine angrenzt. Die strategische Bedeutung dieser Region hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Das benachbarte Sisson-Projekt erhielt bereits rund 29 Millionen CAD an Unterstützung durch die kanadische Regierung und das US-Verteidigungsministerium. Später wurde es von der kanadischen Regierung als eines der ersten Nation-Building Projects ausgewählt - ein Hinweis darauf, welche Rolle der gesamte Distrikt künftig innerhalb westlicher Lieferketten spielen könnte. Adelayde selbst hat zuletzt umfangreiche aeromagnetische, radiometrische und VLF-Untersuchungen abgeschlossen und damit die Grundlage für weitere Explorationsarbeiten geschaffen. Dabei gilt unverändert: Die Nähe zu einer bedeutenden Lagerstätte stellt keine Aussage über eine wirtschaftliche Mineralisierung auf dem eigenen Projekt dar. Sie kann jedoch dazu beitragen, dass Investoren einem gesamten Rohstoffdistrikt mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn dessen strategische Bedeutung wächst.

Fazit: Der eigentliche Wettbewerb beginnt nach der Mine

Die Diskussion über kritische Rohstoffe konzentriert sich häufig auf neue Minen und steigende Fördermengen. Tatsächlich reicht das allein jedoch nicht aus. Erst wenn Förderung, Verarbeitung und industrielle Nutzung ineinandergreifen, entstehen belastbare Lieferketten, die den Westen langfristig unabhängiger machen können. Produzenten wie Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981XXX) zeigen bereits, wie solche integrierten Partnerschaften aussehen können. Gleichzeitig rücken Explorationsunternehmen stärker in den Fokus, weil sie die Grundlage für die Rohstoffversorgung der kommenden Jahrzehnte schaffen. Adelayde Exploration Inc. (ISIN: CA0068131097) gehört als früher Explorer in einem strategisch wichtigen Wolframdistrikt zu dieser Gruppe. Ob daraus eines Tages eine produzierende Mine entsteht, lässt sich heute selbstverständlich nicht seriös beurteilen. Klar ist jedoch: Wenn der Westen seine Abhängigkeit von chinesischem Wolfram nachhaltig reduzieren möchte, wird der Aufbau neuer Minen nur ein Teil der Lösung sein. Mindestens genauso entscheidend wird sein, was danach passiert.

Quellen:

European Commission - Critical Raw Materials Act

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en

International Tungsten Industry Association (ITIA) - Tungsten and Processing

https://itia.info/

Almonty Industries - Sangdong Production & 21-Year Offtake Agreement

https://almonty.com/news/

Fastmarkets - Importing raw materials, exporting value: China's new tungsten playbook

https://www.fastmarkets.com/insights/importing-raw-materials-exporting-value-chinas-new-tungsten-playbook/

Government of Canada - Nation-Building Projects

https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

Adelayde Exploration - Corporate News

https://www.adelaydeexploration.com/news

Adelayde Exploration - Projects

https://www.adelaydeexploration.com/projects

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