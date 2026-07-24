Vancouver, B.C. - 24. Juli 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das "Unternehmen" oder "Adelayde") (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Vertrag über Bohrdienstleistungen mit Titan Drilling Ltd. ("Titan") abgeschlossen hat, welchem zufolge Titan das vollständig finanzierte erste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Clayton Ridge im Esmeralda County, Nevada, durchführen wird.

Highlights:

- Die Bohrungen auf dem Goldprojekt Clayton Ridge in Nevada werden voraussichtlich in den kommenden Tagen beginnen.

- Adelayde verfügt über ausreichende Mittel, um im zweiten Halbjahr 2026 mehrere Arbeitsprogramme in seinem gesamten Portfolio aggressiv voranzutreiben, unter anderem mit Fokus auf Gold in Nevada und auf Antimon in New Brunswick.

- Die Datenergebnisse aus dem Antimonprojekt Lake George des Unternehmens werden in Kürze erwartet.

- Angesichts einer sich verschärfenden Versorgungslage, eskalierender geopolitischer Spannungen und einer steigenden globalen Nachfrage nach sicheren nordamerikanischen Bezugsquellen ist das Unternehmen mit zwei Projekten für kritische Verteidigungsmetalle gut positioniert.

James Nelson, President von Adelayde, erklärte: "Dieses Bohrprogramm stellt die erste Bohrkampagne des Unternehmens auf einem Projekt dar, das unserer Ansicht nach im Verhältnis zu seinem Potenzial bisher nur unzureichend erkundet wurde, und ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Dank unserer soliden Finanzlage sind wir gut positioniert und finanziell abgesichert, um mehrere Explorationsprogramme in unserem gesamten Portfolio voranzutreiben, darunter das Antimonprojekt Lake George, bei dem wir in Kürze mit den Datenergebnissen rechnen. Unser Projektportfolio umfasst sowohl Antimon als auch Wolfram und bietet uns damit ein Engagement in zwei kritischen Verteidigungsmetallen. Angesichts anhaltender Störungen in den globalen Lieferketten und zunehmender geopolitischer Spannungen gewinnen sichere nordamerikanische Bezugsquellen für diese strategischen Rohstoffe zunehmend an Bedeutung. Wir gehen davon aus, auf mehreren Projekten sehr aktiv zu sein, und freuen uns darauf, im Laufe des restlichen Jahres über den Fortschritt unserer Explorationsaktivitäten zu berichten."

Goldprojekt Clayton Ridge

Qualifizierte Person für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

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Adelayde Exploration Inc.

"James Nelson"

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

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Adelayde Exploration Inc.

James Nelson, President, CEO und Direktor

T: 604-646-6903

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2905 - 700 West Georgia Street

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